紓解內壢塞車 新路廊完成評估

桃園市中壢工業區與內壢地區，上下班尖峰時段交通嚴重壅塞，台1線中華路與文中路間替代道路不足，地方盼加速研擬道路改善。桃園市交通局回應，目前已完成部立桃園醫院西側開闢新路廊可行性評估，預估總經費約12億元，目標2051年可分流龍壽街約15.5％至34.5％的交通車流。

民進黨籍議員張曉昀表示，台1線省道中華路為內壢地區重要聯外道路之一，但交通尖峰時段總是壅塞回堵，近期汙水下水道工程持續往內壢方向推進，未來在省道上也將出現眾多工程井，塞車問題恐更為嚴重，盼市府加速研擬增加替代道路方案。

張曉昀指出，內壢地區交通聯外道路長期未解，隨著移入人口增加，人車也跟著倍增，且內壢地區連接中壢工業區、桃園區、國道1號內壢交流道等，交通問題長期困擾地方。桃園正處於重大建設林立階段，亟需仰賴中央預算經費挹注，即使通過新版《財劃法》，大筆預算已落入各縣市政府口袋，以桃園的現狀杯水車薪，中央能優先支援桃園的經費也已減少，難有作為，呼籲市府應積極與中央商議財源問題，否則重大工程將一延再延。

桃園市交通局回應，今年8月完成文中路與台1線間新闢道路可行性研究，計畫道路規畫於龍壽街及桃園大圳間區域，部分路段涉及漁管處分線、水圳及農田灌溉系統加蓋等問題，需配合辦理都市計畫變更，預估總經費約12億元，含用地取得、拆遷補償及工程費用，目標2051年可分流龍壽街約15.5％至34.5％的交通流量。

交通局說明，依運輸需求預測結果分析，龍壽街由龍泉二街至台1線雙向路段部分，受台1線、龍壽街路口車流量的影響，導致平均行駛速率提升效果有限，但服務水準仍為6級。另因龍壽街兩側多為既有民房，拓寬有執行難度，短期建議可藉由縮減路肩及遷移路側桿件，規畫至少雙向4車道配置，並配合路口號誌時制及時相調整等交通工程手段，提高龍壽街的平均行駛速率及紓解率。後續將滾動檢討相關規畫方案，以確保整體交通系統運作順暢。