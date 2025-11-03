紓解匝道壅塞提升通行效率 國道2號大竹交流道改善工程動土
「國道2號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）」3日舉行動土祈福典禮。桃園市長張善政與會表示，大竹交流道位於國道2號、台31線及市道110甲交會的重要節點，本案總經費達新臺幣13億5,900萬元，完工後可有效紓解國道2號匝道壅塞問題，尖峰時段通勤時間可望縮短近半，大幅提升市民通行效率與生活便利。
張善政市長在市府交通局長張新福、工務局長汪在宙、環境保護局副局長呂明錡、航空城工程處長李宜儒、蘆竹區長李岳壇、大園區長余誌松陪同中出席開工動土典禮，立法委員魯明哲、涂權吉、郭昱晴、張雅琳、市議員徐其萬、黃瓊慧、交通部長陳世凱、高速公路局長陳文瑞等均到場參加。
張善政指出，自今（114）年初台灣燈會以來，深切感受到交通部對桃園的重視與支持。此次國道2號大竹交流道改善工程是地方期盼多年的重大建設，市府提出可行性建議後，交通部迅速審查通過並編列多數經費，展現中央與地方合作的最佳典範。市府將積極辦理用地取得，並與中央緊密配合，確保工程如期如質完工，早日為市民帶來便利。
交通部長陳世凱表示，大竹交流道改善工程展現中央與地方通力合作的成果。交通部將全力支持並加速推動桃園交通建設。桃園是全國發展最快的新興都市之一，交通建設是帶動城市前進的關鍵。此次改善工程除可紓解當地交通壅塞、便利民眾通行外，亦將大幅提升經由國道2號往返桃園機場旅客的通行效率，對在地居民與旅客而言都是重大利多，期望本工程「無感施工、有感竣工」。
市府交通局表示，此次工程將於大竹交流道出口匝道增設高架橋，延伸跨越中正東路（市道110甲），車流可直接通過中正東路及南青路口，完工後可有效紓解壅塞、提升通行效率與安全。
交通局指出，為降低施工期間衝擊，市府並配合交通部高速公路局辦理側車道及南青路拓寬工程，由航空城工程處施工，預計115年2月完工並交付高公局銜接主體工程。除本次動土的國道2號大竹交流道改善工程外，中央亦同步推動國道1號中豐交流道、國道3號八德交流道及國道1甲、2甲線延伸等重大計畫，總投資金額逾1,100億元，持續完善桃園整體交通路網。
