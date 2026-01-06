紓解土方之亂 台北港、桃園航空城每年可去化至少429萬方土石

營建工地示意圖。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕針對近期引爆熱議的土方問題，行政院顧問李孟諺邀集土方產出量較大的北北桃三縣市、內政部以及交通部等部會討論，點出臺北港每年可吸收420萬方土石作為填海造陸使用，桃園航空城每年也有20至70萬方收容量，上述兩處都可協助北部土方去化。

內政部國土管理署會後表示，會繼續推動營建剩餘土石方全流向管理政策，並強化營造工程管理，以減少廢棄物產生，讓土方資源能夠循環再利用，符合國家永續發展目標及方向。

而且國土署指出，為使營建剩餘土石方全流向管理新制能在今年1月1日如期上路，去年7月18日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」後，辦理55場教育訓練及政策宣導講習，鼓勵業者儘早完成裝機及審驗，截至今日中午止，總申請數4036輛，其中已審驗通過2594輛，已裝機測試中1442輛，尤其是經初審通過且國土署送交的申請案件，皆會在2日內完成審驗並核發審驗合格證明。

哄抬土方處理費 地方政府要依法查處

國土署最後表示，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，是要取代原有紙本聯單申報方式，以杜絕不肖業者利用土資場不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事。

另地方政府若發現土石方處理費用有不當哄抬價格、聯合壟斷等行為，已影響市場正常運作秩序，涉及違反公平交易法等相關規定，也必須依法主動查察並嚴正處理。#

