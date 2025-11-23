紓解家庭照顧者壓力 親子野餐音樂會登場
〔記者賴筱桐／新北報導〕根據衛生福利部統計，新北市身心障礙人數截至去年底有18萬3542人，新北市智障者家長協會今天下午將在板橋音樂公園舉辦「活力、希望、愛」親子野餐音樂會暨社會福利宣導嘉年華，有音樂、劇團、歌唱、手語舞蹈、帶動唱等活動，希望舒緩家庭照顧者的沉重壓力，認識社福資源，提供身心障礙者更妥適的照護。
新北市智障者家長協會總幹事林秀英指出，有鑑於新北市身障人口位居台灣之高位，但是社會福利資源的使用率卻是低於台北市，因為家庭對社會福利資源資訊不清楚，不知道該如何運用相關資源，以致於多數家庭照顧者陷於緊張壓力的困境，政府雖然提供很多的社會福利支持，但是會使用資源的家庭有限，資源不會自己送進家門，造成家長的照顧壓力與矛盾情緒仍舊存在無法解決。
林秀英表示，身心障礙不是原罪，不需要關進任何設限的環境，不是一群人相互取暖就可以解決所有的照顧問題，協會歷時4年並匯集各界資源籌劃這場活動，邀請家長走出住家、陪伴家人，帶著愉悅的心認識基礎的居家服務、臨托與家托等照顧服務資源。
這場親子野餐音樂會活動今天下午1點30分起在新北市板橋區音樂公園舉辦，規劃豐富的表演節目，包括陶笛、歌唱、歌仔戲、神將之舞、薩克斯風、手語舞蹈、帶動唱、鐵鋼琴、肚皮舞等演出，預計傍晚5點結束，一般民眾也可參與。
林秀英提到，許多身心障礙家庭面臨雙老的困境，如何協助孩子自力更生，在父母離開後可以獨立快樂的生活，是協會最期盼看到的事情，目前在板橋或鄰近區域的庇護工場較少，期盼政府多設立庇護工場，提供身心障礙青年更多工作機會。
