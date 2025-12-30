紓解市區停車需求 竹市西大路立體停車場啟用

新竹市「西大路立體停車場工程」，今(30)日正式啟用，可提供284席汽車及261席機車停車位。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府積極推動「西大路立體停車場工程」，今(30)日正式啟用，市長高虹安剪綵致詞時表示，該工程啟用後可提供284席汽車及261席機車停車位，有效紓解周邊停車不足問題，並透過退縮設計與人行廊帶規劃，打造結合停車、觀光與休憩機能的友善公共空間，全面提升市民生活品質。

新竹市「西大路立體停車場工程」，今(30)日正式啟用，可提供284席汽車及261席機車停車位。（圖／記者金祐妤攝）

高虹安指出，為提升竹蓮市場、食品路、西大路及南大路周邊生活圈的停車供給，市府積極推動西大路立體停車場工程，將原僅約100席車位的平面停車場，重新規劃為立體停車設施，啟用後汽、機車停車空間大幅提升，有效改善長期停車不足問題。

廣告 廣告

新竹市「西大路立體停車場工程」，今(30)日正式啟用，可提供284席汽車及261席機車停車位。（圖／記者金祐妤攝）

高虹安說，市府亦依新竹市議會建議，將「調整婦幼車位停車空間」、「優化機車進出動線」、「增設雨遮及防墜設施」等納入工程改善項目，並全面檢視各樓層隱形鐵窗與防護網等安全設施。完工後的停車場空間通透明亮，並設有完善雨遮，提供民眾安全、舒適且便利的停車環境。

交通處長倪茂榮表示，施工期間市府全力協助廠商克服各項工程挑戰。工程雖因終止契約停工約10個月，且續建工程與訴訟同步進行，市府仍與續建廠商密切掌握進度與品質，確保工程如期如質完成。透過立體停車場建設，將周邊停車需求有效導入場內，釋放道路與人行空間，營造更安全、友善的步行環境；另停車場預計於啟用滿一個月後，將進一步開放民眾申請月租服務，以滿足在地長期停車需求。

倪茂榮說，為紓解停車場周邊交通車流，交通處同步調整西大路與食品路口號誌時相，並優化停車場出入口前中央分隔島意象，讓汽、機車駕駛人能清楚辨識行駛動線，簡化西大路主幹道交通流向，降低人車衝突風險。

交通處指出，此案工程總經費逾新臺幣3.17億元，其中中央補助約1.25億元，市府自籌約1.92億元，規劃地上4層、地下1層，設置汽車停車位284席，包括6席身心障礙專用車位、6席孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及6席電動車專用車位；另設有261席機車停車位，並導入車牌辨識、車位在席顯示及多元繳費等智慧化停車管理系統。

交通處補充，市府持續推動公有停車場充電設施普及化，今(114)年5月已啟用8處場域、共73槍充電樁，西大路立體停車場為第9處場域，並設置6席慢充電動車位，以滿足周邊使用需求。此外，停車場採斜坡式停車設計，提升空間使用效率，基地西側同步退縮設置都市綠廊，串聯西大路與食品路260巷人行動線，成為兼具通行與休憩功能的廊道，打造更友善的城市環境。