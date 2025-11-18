紓解百貨商圈壅塞車流 黃馨慧籲打造「交通改革示範區」
【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市議會18日市政總質詢，市議員黃馨慧表示，台中西屯區的百貨商圈，聚集度與發展規模已經堪比台北信義區與台北車站商圈，市府應該採取更前瞻性的交通整體規劃，建議啟動百貨周邊立體連通計劃，打造「交通改革示範區」，真正紓解人流、暢通車潮。
黃馨慧表示，台中西屯區成為中部消費重鎮，百貨商圈林立，無論是逢假日或週年慶檔期，惠中路、臺灣大道、朝富路等主要幹道幾乎都陷入長時間壅塞。尤其是知名百貨公司周邊，在停車場一旦滿場時，車輛為了排隊進場，經常佔據惠中路一段乃至臺灣大道慢車道，導致車流回堵、路口打結，民怨四起。
黃馨慧說，市府雖於日前祭出「禁排令」，要求業者不得於車滿時讓車輛於外側車道排隊，的確在短期內減緩了車陣延伸的情況，但這項措施終究治標不治本。問題的根源不在於「車排哪裡」，而在於整個商圈的交通設計過於以汽車為本、人行動線與停車出入口規劃不足。
交通局修訂《臺中市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通管理自治條例》在《自治條例》中所鼓勵的「捷運＋地下街、連通通道」模式，雖有條例規範與誘因，但真正在街道、人行動線層面「立體連通」的案例幾乎沒有。現況上，尚處於規劃階段，若再不啟動並實現交通立體連通計畫，台中的交通恐怕短期就會受到市民嚴厲的考核。
黃馨慧認為，利用公共空橋、地下連通立體串聯百貨商圈與捷運，以台灣大道、文心路為軸，整合新光三越、大遠百與捷運市政府站，建立「商圈共構連通系統」；讓人潮在地下通道湧動、不必穿越馬路就能讓人潮移動，增強地面車輛順暢度。
黃馨慧強調，只要市府願意帶頭整合、勇於試辦，數年內西屯一定能成為全台中「交通改革示範區」。到那時大家不再說「交通塞爆」，而是說「台中能走路、懂交通、看得見未來。」
