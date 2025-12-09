純屬巧合？！台灣日本接連震

日本東北方在8日深夜發生強烈地震，劇烈搖晃長達四分鐘，隨後更觀測到最高70公分的海嘯；而就在同一天稍早，花蓮外海也出現規模5.7地震，時間接近的兩起地震，讓不少民眾擔心是否彼此牽動、存在關聯。

深夜的街頭，突然天搖地動，8號深夜11點多日本青森縣發生規模7.6強震，猛搖四分鐘，專家指出，這起地震並非獨立事件，而是與北方的"千島海溝"，近期的活躍度有高度相關。

前中央氣象局地震測報中心主任 郭鎧紋：「為什麼千島海溝會活躍，主要就是堪察加半島，今年發生了一個規模8.8的地震， 這是今年最大的一個地震，堪察加到現在為止， 它的餘震還是不斷，所以北海道我們就比較留意，千島海溝這邊的地震。」

回顧日本過去最著名的案例，就是2011年造成巨大災害的311大地震，同樣是受到太平洋板塊往北美板塊下方隱沒，所引發的強震，因此專家提醒，這次隱沒帶地震有可能只是主震的前奏。

前中央氣象局地震測報中心主任 郭鎧紋：「日本氣象廳 他有特別出來呼籲， 他說原來青森縣這邊， 日本海溝發生規模8的地震的機率， 本來是萬分之一 現在它已經，因為發生了7.6的地震以後， 從萬分之一提高到百分之一， 等於是發生的機率提高了100倍。」

而就在8號晚間花蓮近海同樣也發生規模5.7的地震，這樣的巧合不免也讓民眾相當擔心。

臺灣大學地質科學系教授 陳文山：「基本上這個地震來講，它是跟去年的0403大地震，是有相關的，因為它地震的位置跟斷層的位置，是同樣一個斷層，那基本上它規模並不大，那往後的餘震來講，大概規模會到5附近而已，所以我想一般民眾不用太擔心。」

專家強調，地震發生時間相近只是巧合，民眾千萬不要過度聯想，但日常防震工作千萬不能少。

