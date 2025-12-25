即時中心／劉朝陽報導

張文犯下4死11傷重大隨機砍人案，引發恐慌，其成長背景與犯案動機也成為焦點。網紅「四叉貓」近日透過張文已知的推特與電子郵件帳號名稱，進行比對搜尋，發現網路論壇「巴哈姆特」上有一組暱稱同為「forrest0141」的帳號，推測可能是張文本人所使用的。





四叉貓在臉書發文指出，該帳號2018年8月註冊，遊戲名稱《最終幻想14》，並且留下Discord與遊戲ID等聯絡方式，Discord暱稱為「小草」。

廣告 廣告

不過四叉貓也強調，相關發文時間為2020年，當時「小草」一詞尚未成為特定的政治標籤，應該是純屬巧合，呼籲外界勿過度解讀。

目前警方正在清查張文的交友圈與網路活動，不排除其曾接觸暴力或射擊類型遊戲，認為遭焚毀的電競型筆電可能藏有關鍵線索。

由於該筆電硬碟有48位數層層加密，警方目前已委託專業廠商協助破解，要釐清案件全貌。

原文出處：快新聞／純屬巧合！四叉貓挖張文網路足跡 暱稱竟是「小草」

更多民視新聞報導

蔡英文平安夜發聲！哀悼砍人案死傷者 願台灣依然溫柔堅強

模仿效應不斷！貼恐嚇訊息「3天8人遭逮」 刑事局出手了

北車設置悼念牆！緬懷余家昶英勇擋刀 北捷籲勿放「這些東西」

