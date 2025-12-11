純情男「同志交友網」遇到愛！答應「每次1500元」…下場慘了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣一名陳姓女子，透過通訊軟體認識自稱「昪」的男子，隨即加入網站 Exchange」網站註冊虛擬貨幣帳戶，短時間內陸續被騙走375萬元，最後一次要交錢時，陳女驚覺不對勁，聯手警方抓車手，讓人意外的是，車手竟也是被「愛情詐騙」的被害人，在同志交友網站上認識詐騙集團成員進而交往，還答應以每筆1,500元報酬成為車手。

新湖分局114年9月成功攔阻一起假投資詐騙案，當場查獲面交車手並追回贓款新臺幣101萬3,700元。案件由一名陳姓女子報案揭發，她透過通訊軟體結識自稱「昪」的男子，受其引導下載虛構的「Anchorage Exchange」網站註冊虛擬貨幣帳戶，並逐步陷入投資陷阱。被害人先後數次於湖口及竹北多處地點與假幣商車手面交現金，共計250萬元，並另以轉帳方式匯款，總損失高達375萬元。

其後，被害人欲提領帳戶內泰達幣卻遭限制，詐騙集團更要求再支付101萬3,700元作為「出金條件」。被害人察覺異常遂向警方求助，本分局迅速成立專案小組協助民眾與詐騙集團聯繫，佯稱願意依約面交。經專案小組現場埋伏，待被害人將裝有現金的紙袋交付時，迅速上前逮捕車手邱姓男子，並查扣現金、手機及相關證物。

邱姓車手自己也是「愛情詐騙」的被害人（圖／翻攝畫面）

警方溯源追出邱嫌於9月18日至22日期間，在北北桃及中部多地多次向不明被害人面交贓款，部分金額高達數十萬元。邱嫌供稱於同志交友軟體認識上游成員，發展戀情後答應以每筆1,500元報酬成為車手，已收取不法獲利約2萬元。全案依涉嫌刑法詐欺及洗錢防制法移送新竹地檢署並經起訴在案。

新竹縣政府警察局於今年9月1日起，強化與金融機構攜手合作攔阻受詐民眾款項，至11月25日止，已成功攔阻41件，共計3447萬元，成效顯著。統計顯示，新竹縣去年10月的詐欺財損金額為3億7,455萬元，經過警方與金融機構的努力，今年10月份已降至1億5,105萬元，財損降幅高達六成。

新湖分局分局長黃政龍呼籲，投資務必透過合法金融機構，切勿輕信社群平台或未經查證的投資連結；凡遇須以面交、購買虛擬貨幣或支付「解鎖費、保證金」等名義要求匯款，幾乎皆為典型詐騙手法。若遇可疑情況，請即撥打165反詐騙專線或向就近警察機關查詢，以免遭受財物損失。

