純情男一牽手就「濕」了 醫揭密男人「神祕透明膠水」：不是早洩

許多男性在與心儀對象約會、僅僅是牽手或親密互動時，發現還沒進入主題，褲底卻已經「濕了一片」，摸起來還有點黏稠。這種尷尬的情況常讓純情男子心慌，擔心自己是否早洩或精液外漏。對此，李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪醫師特別在社群平台發文揭密，強調這滴「透明膠水」其實是正常的生理反應，並解構了男性液體的組成真相。

牽手流出「透明黏液」？ 醫師：那是「尿道球腺液」

蘇信豪醫師解釋，那滴讓內褲濕掉的透明液體，既不是前列腺液，也不是精液，而是「尿道球腺液」。它在性興奮時會率先分泌，功能就像是「先遣部隊」，負責潤滑尿道並中和酸性尿液殘留，為後續噴發的「精兵」開路，確保精子能順暢通行。因此，看到這種液體流出，代表生理機能運作正常，免驚！

精液大解密：精蟲其實只佔「極少數」

很多人誤以為睪丸（蛋蛋）裡裝滿了精液，蘇醫師打破這個迷思。他指出，睪丸其實只負責製造精蟲，而精蟲在精液總量中僅占約2%至5%。

真正構成「精液主力軍」的是以下兩大成分：

儲精囊液： 佔總量約60%。

前列腺液：佔總量約30%至40%。這也解釋了為何接受前列腺切除手術後的男性，精液量會明顯減少甚至出現「乾射」現象。

結紮後還射得出來嗎？ 醫師：量不變，只是「沒蟲了」

對於結紮手術的常見疑慮，蘇醫師也給出明確答案。結紮手術僅是將輸送精蟲的「輸精管」截斷，由於精蟲本身占總精液量極低，因此結紮後的男性射精量「幾乎沒有變化」。 醫師強調，結紮後的射精依然保有快感，液體顏色也與以往相似，唯一的差別在於液體中「沒有精蟲」。這不僅是最安全、乾淨的避孕方式，也不會影響男性的雄風與射精體驗。

