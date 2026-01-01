純愛代價高！建設董座砸千萬求愛竹科女 「錢入袋人消失」提告討債

社會中心／程正邦報導

建設董座砸千萬求愛竹科女，「錢入袋人消失」提告討債。(示意圖/翻攝自PIXABAY)

一名建設公司董事長陳男，為了追求在竹科擔任工程師的黃姓女子，豪擲 1000 萬元希望對方辭職「專心相處」。怎料黃女領到鉅款後僅兩週，便火速提分手並刪除聯絡方式，上演一場「斷開鎖鏈」的戲碼。陳男氣得提告要求先償還其中 500 萬元，但法官審理後，卻因「一個關鍵承諾」判定陳男目前無權要錢，全案宣告敗訴。

霸氣董座「免息借千萬」 換來分手、刪 LINE、搬家

據悉，這名地產界大咖陳董，是透過婚友社介紹認識了年薪百萬的竹科工程師黃女。陳男為了展現誠意，提出「辭職我養妳」的優渥條件，並於 2025 年 3 月底匯出 1000 萬元鉅款作為補償與生活費，且約定免收利息。

本以為是甜蜜生活的開始，沒想到黃女錢才落袋 14 天，就突然翻臉提出分手。不僅將陳男的 LINE 刪除封鎖，甚至火速更換手機號碼並搬離原住處。陳男眼見千萬金援恐肉包子打狗，急向法院訴請要求黃女先償還其中的 500 萬元。

法官認為陳男身為企業負責人，在處理鉅額金錢往來時應具備風險評估能力，判他敗訴。（示意圖／資料照）

女方反擊：這是辭職的「人生補償金」

法庭上，黃女表現得相當強硬。她辯稱這 1000 萬元並非單純借款，而是因為陳男要求她放棄原本大有前途的竹科高薪工作，本質上應屬於「贈與」或「補償」。她強調，自己是為了這段感情才犧牲職涯，這筆錢是對方自願給予的保障。

法官在審理過程中發現，雖然陳董主張這筆錢是借款，但雙方在口頭與合約協議中曾明確提到：「其中 500 萬元等明年（2026年）3 月底再還。」這成為了擊潰陳董訴訟的核心關鍵。

法官判敗訴關鍵：承諾「明年再還」不能反悔

法官認為，既然陳男當初為了體恤女方，主動承諾給予一年的還款寬限期，那麼在約定時間未到之前，陳男就沒有權利要求提前還債。

判決書指出，兩人分手屬於「感情糾紛」，女方搞消失雖有違常理，但並不影響原本法律上約定的還款日期。法官強調，陳男身為企業負責人，在處理鉅額金錢往來時應具備風險評估能力，既然承諾了寬緩期限，就必須承擔這段時間內的變數。

