純植行動聯盟響應世界純素日 號召全民以蔬食行動守護地球
【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】每年11月1日為「世界純素日」（World Vegan Day），純植行動聯盟今（1）日在台北南港商圈舉辦「世界純素日大遊行」，以「純素救地球、純植護未來」為主題，號召全民以實際行動採取純植物飲食，為動物、健康與地球發聲，共同面對氣候變遷挑戰。
遊行自南港展覽館出發，吸引眾多支持者響應。參與者沿途高舉創意標語，如「蔬食更健康」、「純素救地球」、「純植護未來」，以行動傳遞環保與健康飲食的重要理念，期盼更多民眾了解純植飲食對永續未來的關鍵影響。
▲純植行動聯盟1日在台北南港商圈舉辦「世界純素日大遊行」，號召全民以實際行動採取純植物飲食。（圖／純植行動聯盟提供）
純植行動聯盟指出，全球氣候變遷問題日益嚴峻，溫室氣體排放量逼近臨界點，而畜牧業正是造成碳排放、森林砍伐與水資源浪費的主要來源之一。若能普及純植物飲食，不僅能有效減緩氣候危機，更能兼顧健康與環保，是最直接且具影響力的減碳行動。聯盟呼籲：「面對氣候危機，每個人都能從改變飲食開始，吃素不只是健康選擇，更是守護地球的共同責任。」
▲純植行動聯盟1日在台北南港商圈舉辦「世界純素日大遊行」，號召全民以實際行動採取純植物飲食。（圖／純植行動聯盟提供）
純植行動聯盟自今年以來持續推動純植理念，從倡議、論壇到大規模行動，積極喚起社會對氣候與永續飲食的重視。5月間，聯盟與多個團體在凱道舉辦靜坐與二千人大遊行，以「純素救台灣」為主題，呼籲政府制定純素政策並推動永續飲食教育。8月更於台灣大學舉行純植論壇，邀集醫師、學者與氣候行動者探討純植物飲食的健康與產業潛力；9月則在高雄舉辦1,700人大遊行，結合「有機＋純植」理念，推廣永續農業與低碳生活。
延續一系列的行動能量，11月1日的世界純素日大遊行象徵著全民共同以飲食行動守護地球的重要時刻。純植行動聯盟強調，面對氣候變遷與食安挑戰，轉向純植物飲食不僅是趨勢，更是每個人能為地球盡力的第一步。
