純植食育走進有機農場體驗永續生活 近60位民眾碧蘿村播下綠色種子

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▲純植行動聯盟舉辦「綠意慢活－碧蘿村純植食育一日遊」，吸引近60位民眾走入有機農場體驗永續生活。（圖／純植行動聯盟提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】純植行動聯盟今（9）日舉辦「綠意慢活－碧蘿村純植食育一日遊」，邀請近六十位民眾走入有機農場，透過農事體驗、生態教育、食安課程及純植美食品嚐等多元活動，認識純植飲食與永續生活的價值，讓參與者在自然環境中體驗從土地到餐桌的完整食育歷程。

面對氣候變遷及國人健康意識提升，純植飲食逐漸成為兼顧健康、環保與動物福祉的重要生活選擇。純植行動聯盟表示，希望透過寓教於樂的戶外體驗活動，讓更多家庭了解純植生活不只是飲食方式的改變，更是尊重生態、珍惜資源與實踐永續價值的生活態度。

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▲純植行動聯盟舉辦「綠意慢活－碧蘿村純植食育一日遊」，吸引近60位民眾走入有機農場體驗永續生活。（圖／純植行動聯盟提供）

這次活動於上午自台北出發，前往長期推廣有機純植生活的碧蘿村農場。農場主人吳國強帶著參與者一一認識有機種植技術與生態循環概念，並透過種植DIY活動，讓大小朋友親手接觸土壤與作物，體驗農耕樂趣，了解食物生產過程與土地環境的密切關係。

來自大台北地區的五十餘位民眾，在細雨中漫步，吸收來自田野和大自然的芬多精，並且親自搓洗天然愛玊，中午則享用由碧蘿村農場精心準備的有機純素午餐。餐點是採用農場新鮮食材製作，以天然、健康、 有機及無動物性成分為特色，展現純植飲食豐富多元的風味與營養價值，獲得參與者一致好評。

▲農場主人吳國強帶領參與民眾認識有機種植技術與生態循環概念，了解土地與食物生產的關聯。（圖／純植行動聯盟提供）

下午的活動則聚焦於食安與生命教育。透過純植講座了解純植物飲食與人類身體健康的關聯。而「我的名字因為你改變」繪本說故事，則讓小朋友更進一步了解動物和人類的關係。活動最後安排育苗體驗，讓民眾親自播下種子，期盼將永續生活的種子播撒至每個家庭。

許多參與的民眾表示，這個活動讓大人和孩子從實際體驗中理解食物來源、環境保護及尊重生態的重要性，是一堂難得且深具意義的食育課程。

純植行動聯盟理事長楊世瑞指出，聯合國永續發展目標（SDGs）強調健康福祉、責任消費與生產，以及氣候行動的重要性，而推廣純植飲食正是實踐這些目標的具體行動之一。未來聯盟將持續結合教育、飲食與環境議題，透過多元活動推廣純植生活，讓更多民眾了解個人飲食選擇對健康、環境及下一代未來所帶來的正面影響。