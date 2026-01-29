純橄欖油爆摻入芥花油挨罰 譚敦慈授挑油秘訣：小罐買、別有品牌迷思

林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈說，國內油品食安疑慮案件層出不窮，且業者標示不實事件屢次出現，最好方式就是「別有品牌忠誠度」，輪流購買不同品牌小包裝油品，分散風險。圖／本報資料照片

國內又爆出油品摻假事件，食藥署揭露業者融琦國際有限公司，進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙特樂純橄欖油」，謊稱成分100%為橄欖油。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈說，國內油品食安疑慮案件層出不窮，業者標示不實屢次出現，最好方式就是「別有品牌忠誠度」，輪流購買不同品牌小包裝油品，分散風險。

譚敦慈說，國內油品食安事件屢傳，除頂新集團曾被抓包使用劣質油販售給消費者，也有不肖業者利用銅葉綠素調色混充高級橄欖油，連民眾常認為是品質保證的日本進口橄欖油，都發生過以橄欖油粕冒充特級初榨橄欖油的情況，這些油品價格都不便宜，甚至有精美包裝，仍會出現疑慮，民眾為求自保，最好方式就是輪流購買不同品牌。

廣告 廣告

民眾購買油品時，少有機會可預先試飲。譚敦慈說，即使能夠試飲，民眾也非人人都是品油師，要喝出橄欖油摻入其他油品與否，難度極高，最好方式就是購買小包裝，且輪流購買不同品牌，萬一某品牌出事時，才不會已經喝下大量產品，也不需擔心需要丟掉一大桶油，此外，民眾也可多關心食品安全相關新聞，減少購買曾經出現食安疑慮業者的產品。

譚敦慈提醒，民眾烹調時應避免「一油到底」，不同烹調方式選用不同起煙點的油品，例如煎魚時可用葡萄籽油，煮麻油雞時煸薑片用苦茶油，最後再加入麻油調味，炒菜則可用橄欖油、芥花油，選購時以單元不飽和脂肪酸愈低者愈佳，依序為苦茶油、橄欖油、芥花油，酪梨油也是不錯選項，還能拿來作爆米花。

食藥署規劃要求業者分級標示橄欖油，分為冷壓橄欖油（即初榨橄欖油）、精製橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油5種等級。譚敦慈說，初榨橄欖油是用新鮮橄欖直接拿來榨油，可保留最多營養物質，因此民眾選購時經常講求初榨二字，油粕橄欖油則是將初榨橄欖油製造過程留下的橄欖，再拿來二次榨油，必須透過高溫萃取或加入添加物等，營養價值容易被破壞。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋