「純白天使」竟是李雅英！網一看「蕾絲薄紗」嗨了

娛樂中心／于士宸報導

南韓人氣啦啦隊員李雅英擁有精緻臉蛋與亮眼外型，憑藉精湛舞技與成熟性感的高冷御姐形象圈粉無數。她於2024年正式加盟富邦「Fubon Angels」，與同為韓籍的李珠珢、南珉貞並列為外界口中的「富邦韓籍三本柱」。平時熱愛在社群分享日常的她，今日（1）再度於IG曬出「薄紗照」，清純的風格狂吸一票粉絲朝聖，引起熱議。





「純白天使」竟是啦啦隊李雅英！網一看「蕾絲薄紗」嗨喊：AI走出來的？

李雅英身穿一襲白色蕾絲束身禮服擺拍。（圖／翻攝自IG＠yyyoungggggg）

廣告 廣告





「純白天使」竟是啦啦隊李雅英！網一看「蕾絲薄紗」嗨喊：AI走出來的？

韓援女神李雅英以成熟性感的形象，擄獲大批球迷喜愛。（圖／翻攝自IG＠yyyoungggggg）





「Fubon Angels」韓籍成員李雅英以精緻外貌、親和力十足的氣質和充滿活力的應援，成功吸引大批球迷喜愛，至今在IG坐擁超過118萬粉絲數。今日（1），李雅英再度驚喜發文，曬出一系列天使薄紗照，只見畫面中李雅英身穿一襲白色蕾絲束身禮服，薄紗層層堆疊勾勒出柔美線條，背後的羽翼設計更添輕盈仙氣，她側身擺拍，微微低頭撥動髮絲的動作既清純又撩人。而另一張則是棚拍場景，李雅英坐在柔霧感的白色布景中，身穿輕柔的白紗造型，手裡輕捧著一束白玫瑰，氣質甜美又帶點夢幻氛圍，整體看上去宛如從AI走出的仙女。





「純白天使」竟是啦啦隊李雅英！網一看「蕾絲薄紗」嗨喊：AI走出來的？

李雅英輕捧著一束白玫瑰，仙氣逼人。（圖／翻攝自IG＠yyyoungggggg）





「純白天使」竟是啦啦隊李雅英！網一看「蕾絲薄紗」嗨喊：AI走出來的？

李雅英擁有精緻臉蛋與亮眼外型，憑藉精湛舞技與成熟性感的高冷御姐形象圈粉無數。（圖／翻攝自IG＠yyyoungggggg）





絕美畫面曝光後，短短不到3小時就收穫超過1萬粉絲點讚，粉絲湧入留言區大讚：「也太漂亮了吧」、「聖誕天使降臨」、「仙女」、「雅英公主」、「誰家大美女啊啊啊！」、「雅英天使來了」、「世上真的有天使」、「AI走出來的嗎」。李雅英也在貼文留下「因為現在是12月」，象徵聖誕及年末的雪白氛圍。













原文出處：「純白天使」竟是啦啦隊李雅英！網一看「蕾絲薄紗」嗨喊：AI走出來的？

更多民視新聞報導

香蕉老婆遭酸「只是愛錢」結婚！她不忍回嗆：很低級

SJ圭賢擔心在台人氣！喊話羅PD「工作不要太認真」

濱崎步「0觀眾開唱」！小粉紅「罕見團結」批政治干擾

