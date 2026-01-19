純粹與質感的追求：菜菜子日系嚴選風格，以「日系棉麻服飾」為肌膚找到歸宿

圖：菜菜子日系美學提供

【記者張嘉誠／綜合報導】

在衣物淘汰迅速的時代，有一個品牌反其道而行，堅持以「材質」為本，追求純粹的舒適與個人風格的自然展現。成立於民國100年左右的「菜菜子日系美學（富茶里選品店）」，源自創辦人一段親身且困擾的經歷——因膚質敏感，衣物材質若不對，便容易引發刺癢不適。這段歷程，不僅是個人困擾的解決，更成為了一個品牌溫柔的起點。

圖：菜菜子日系美學提供

從個人需求到品牌初心：為你嚴選日系風格

我不注重品牌，但極度注重質料。創辦人回憶道。正是這份對材質的近乎固執的堅持，讓她從自身需求出發，慢慢發現市場上有一群同樣在尋覓「穿得無負擔、自在又具風格」服飾的族群。她觀察到，崇尚自然素材、強調材質的穿著哲學，在法國萌芽，於日本發揚光大，台灣、韓國也跟進，並與講究生活雜貨美學的「ZAKKA風」緊密結合，成為一種生活態度的展現。

於是，菜菜子日系美學應運而生，核心鎖定「日系棉麻服飾」。品牌深信，好的服裝應是肌膚的延伸，而非束縛。其所推出的每一件服飾，都秉持著「日系風格嚴選」的原則，從源頭的布料開始把關，精選透氣、親膚的天然棉麻材質，並融入日式剪裁的簡約、含蓄與細節巧思。

不追快時尚，只求風格永續：核心優勢在於「質感」與「儀式感」

有別於市場上追逐流行速率的品牌，菜菜子日系美學的核心產品「日系棉麻服飾」追求的是材質帶來的絕對舒服，以及服裝如何低調卻有力地凸顯穿著者的個人風格與氣質。品牌不鼓吹頻繁更替衣櫥，而是鼓勵消費者選擇一件能長久陪伴、歷久彌新的質感單品。這種「慢時尚」理念，正是其與眾不同的關鍵優勢。

品牌提供的不僅是服飾，更是一種整體的生活美感。除了核心的棉麻服裝，周邊商品也貫徹「日系風格嚴選」精神，精心挑選能融入ZAKKA生活風格的各式選品，讓消費者的日常從衣著到生活小物，都能被溫潤、有質感的氛圍包圍。

圖：菜菜子日系美學提供

鎖定知性客群，風格改造獲共鳴

菜菜子日系美學鎖定的客群非常明確：他們是喜愛ZAKKA風的生活家、欣賞日本美學的品味者、注重生活儀式感的實踐者，以及一切追求質感商品的族群。品牌與客人之間的故事，往往超越了單純的交易。令團隊印象深刻的是一位香港客人，來台旅遊時，抱著嘗試的心情請創辦人為他進行整體風格改造。從非日系風格轉變為一身質感棉麻裝束後，他帶著煥然一新的心情前往花東旅行。幾天後，他特地致電感謝，興奮地分享旅途中有許多路人對他投以欣賞的目光，甚至誤以為他是日本人而用日文打招呼。這個案例深深激勵了團隊，證明了好的材質與設計，確實能提升自信並帶來美好的互動體驗。

讓服飾回歸本質，穿出最自在的自己

在這個資訊與商品爆炸的時代，菜菜子日系美學如同一股清流，提醒人們回歸穿衣的初衷：舒適、自我與長久陪伴。品牌以「日系棉麻服飾」為載體，用「日系風格嚴選」的嚴謹態度，打造了一個安心且充滿美感的選擇。這裡賣的不只是衣服，更是一種對生活質感的承諾。

菜菜子日系美學（富茶里選品店）

聯絡電話：0987-106-145

官方網站：https://nanakostudio.easy.co/