純網銀利多 金管會開放有條件設實體金融服務站

（中央社記者蘇思云台北17日電）金管會最新解釋令指出，純網銀可透過客戶服務中心、派人外出、金融服務站3管道跟客戶面對面提供服務，此次新增可設實體金融服務站，開辦前應檢具計畫書報金管會，但強調實體管道仍是輔助業務為主。純網銀業者預期，有望助攻企業金融、房貸等業務。

目前台灣共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行。截至2025年9月，3家純網銀累計虧損合計新台幣87億元，僅只有LINE Bank宣布2025年12月達到單月稅前獲利，力拚今年全年獲利。

廣告 廣告

金管會近期發布解釋令，針對商業銀行設立標準第18條之1第1項所稱「主要利用網路或其他形式的電子傳送管道，向其客戶提供金融商品與服務」釋疑，明確指出純網銀可透過客戶服務中心、派人外出、金融服務站3管道跟客戶面對面提供服務，已正式生效。

解釋令的發布，源於純網銀業者過去指出，法規提到主要透過網路提供金融商品服務，但有些服務可能仍需線下進行，希望釐清實體可提供服務範圍。

金管會官員說明，這次解釋令用意是明確化，讓純網銀業者了解辦理部分業務如果需要線下面對面，可透過3大管道輔助。

官員解釋，目前純網銀業者本來就有客戶服務中心，也會派人外出，因此最主要新增是可以有條件設實體金融服務站，金融服務站可進行業務推廣、APP說明與介紹、客戶諮詢與設置讀卡機、補摺機等設備，現行已有1、2家國銀有設此類金融服務站，主要是行銷推廣用途。

純網銀若想設立金融服務站，服務對象可以是一般社會大眾，並包含既有客戶。金管會指出，開辦此服務前應檢具營業計畫書報金管會，計畫書內容應至少包含設置場域及數量、駐點模式（固定或機動）、服務資訊公告、人員管理、教育訓練、消費者保護、內部控制與查核機制等。

在客戶服務中心部分，金管會指出，純網銀可以設一個或數個客戶服務中心，若為滿足4類業務，可以透過預約方式跟客戶面對面辦理服務，一是存款輔助作業，像是超過新台幣300萬元轉帳交易的身分驗證、企業網路銀行或薪資轉帳業務的文件收取與對保。

二是放款輔助作業，像是不動產放款業務的抵押權設定作業、企業放款授信條件洽談、擔保品鑑估作業、企業授信的現場勘查、簽約對保等；三是維護客戶權益的事務，像是身心障礙者金融友善服務與客戶申訴及金融消費爭議事件處理；四是因繼承、遺贈、抵押權行使、強制執行等原因，須面對面處理的事務。

純網銀業者指出，此次對業務來說是一大利多，過去部分業務還是需要實體進行，預期對於大額轉帳的身分驗證作業、企業金融服務、房貸服務都有所幫助。（編輯：潘羿菁）1150117