純網銀拓展財管版圖 推股票抽籤申購服務

（中央社記者蘇思云台北27日電）近年資本市場熱絡，純網銀除了存款放款業務外，也積極衝刺財富管理業務。LINE Bank今天宣布推出「股票抽籤」引導申購服務，現階段上線永豐金證券股票抽籤，預計未來將支援更多券商，以完整財管業務版圖。

台灣共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行。除了存放款等基本金融服務外，隨著投資市場火熱，純網銀也積極開拓財管業務，將來銀行2024年就攜手多家投信業者，開辦基金銷售業務，持續拓展財管用戶規模，並在2025年上架境外基金。

LINE Bank總經理黃以孟日前透露，財富管理是現階段最有興趣項目，看財管業務不會只看銀行在賣的商品；近期股市熱絡，抽籤參與成本不高，也希望可以推出服務以利完整財管業務拼圖。

LINE Bank今天宣布推出「股票抽籤」引導申購服務，透過LINE Bank App股票抽籤引導頁面，能查閱熱門抽籤股票與個股溢價差，不論是中籤或未中籤，都可收到LINE即時通知抽籤結果。

LINE Bank目前已經與多間券商合作，現階段上線永豐金證券股票抽籤，預計未來將支援更多券商的股票抽籤服務，逐步發展成市場上第一個橫跨多家券商的股票抽籤引導申購服務，讓客戶依照投資策略選擇資產配置最有利的券商入庫。（編輯：張良知）1150127