純網銀首創！將來銀行推「美股碎股」交易 千元有找入手輝達、微軟

財經中心／師瑞德報導

純網銀將來銀行宣布推出台灣首發「美股碎股交易」，主打「最低台幣千元有找」即可入手熱門美股與ETF，並結合台幣定期定額、一站式下單操作及限時0手續費優惠，透過數位力實踐普惠金融，助全民打造個人退休年金，邁向財務自由。（圖／翻攝自將來銀行網站）

純網銀將來銀行（NEXT BANK）宣布，正式推出台灣市場首發的「美股碎股投資」服務，主打最低不用台幣千元，即可入手輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）等全球熱門個股，或追蹤SPY、QQQ等標普與那斯達克ETF。透過創新「碎股＋定期定額」機制，將來銀行目標讓每位用戶皆可透過簡單投資工具，享受長期複利效益，逐步實現財務自由。

一站式下單 碎股投資進入主流

將來銀行指出，傳統投資美股過往需透過跨銀行操作，進行匯兌、轉帳、下單等繁瑣流程，但透過該行App用戶僅需三步驟：「換匯、移入投資口袋、下單」，即可完成碎股交易。更進一步整合「台幣定期定額」機制，用戶不需持有外幣，就能透過定期扣款、自動下單，一站完成全部程序，數位體驗大幅升級。

廣告 廣告

門檻千元有找 讓投資變得更平易近人

將來銀行觀察市場發現，國人投資美股普遍面臨三大障礙：一是投資門檻高，小資族難以一次入手整股熱門個股；二是價格波動劇烈，難以判斷進出場時機；三則是手續費高昂，侵蝕投資報酬。因此，將來銀行設計出「碎股交易＋高頻定額扣款」的雙策略，一方面最低只需台幣千元有找即可投資，一方面讓用戶每月最多可設定28次扣款，分散進場風險、有效平滑成本曲線。

限時手續費優惠 降低投資成本門檻

為鼓勵全民參與此次金融創新，將來銀行同步推出限時優惠：新戶首三筆美元單筆買進可享 0 手續費，定期定額買賣則提供 0.1% 手續費優惠，且皆無最低手續費門檻，打破傳統券商「小額投資不划算」的現象，讓每一筆資金都能真正參與到長期資產累積。

與兆豐證券攜手 落實股東生態共創

本次「美股碎股投資」服務由將來銀行與股東之一的兆豐證券合作推出，展現純網銀結合「科技平台」與「金融生態圈」的實力。透過股東資源整合，發揮「小丑魚策略」—在強大生態體系中靈活游動、互利共生，創造出更普及化的金融服務。

開創全民年金工具 翻轉財務未來

「長期投資不是有錢人的專利，而是每個人都能選擇的生活方式。」將來銀行表示，希望透過碎股投資，讓投資理財從「選擇性」變為「生活習慣」，逐步累積屬於自己的「未來年金」。用戶即便是社會新鮮人、小資族、學生，亦能以日常零用錢投入全球頂尖企業，累積時間的報酬、參與世界經濟成長紅利。

將來銀行（NEXT BANK）是台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、台新金控、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等六大企業共同出資創立。秉持「讓跟錢有關的事變簡單」的初心，透過科技與金融的融合，將來銀行致力打造一個便捷、普惠、開放的數位金融平台，幫助全民實踐財務自主，翻轉未來生活藍圖。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

一口都沒喝到！2,600萬放水流 兩大櫃走私洋酒直接被「扣押沒收」

緊急喊卡！SpaceX火箭驚傳「不明狀況」 齊柏林衛星被迫滯留地球

台股開盤／發哥動了！GTC概念股噴出 聯發科一根穿雲箭！

瑞幸咖啡登台？中資迂迴來台？經濟部：必要時啟動調查

