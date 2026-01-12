純網銀首家 LINE Bank虧轉盈

LINE Bank拚全年獲利逾億元，董事長黃仁埈（右）與總經理黃以孟深具信心。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

純網銀LINE Bank總經理黃以孟十二日宣布，開業四點七年來，二０二五年十二月達到單月稅前淨利超過一千一百萬元，成為台灣首家獲利純網銀，力拚二０二六年單季、半年、全年獲利。他表示，從不認為純網銀有競爭劣勢，二０二六年全年獲利有望逾億元，最快二０二八年上市。

台灣共有三家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行。LINE Bank於二０二一年四月開業，開業已近五年，特別舉行二０二六年成長展望媒體說明會。

專程飛來台灣的LINE Bank董事長黃仁埈表示，LINE Bank在台灣正式進入穩定獲利的新階段，LINE Bank不只做一家銀行，而是二十四小時隨時連結客戶的數位平台，未來持續運用數位科技與ＡＩ技術，努力成為台灣用戶首選平台，打造安全的普惠金融環境。

LINE Bank截至二０二五年第三季，數位存款帳戶總計二百二十一點九萬戶，居國銀第三名。黃以孟分享，LINE Bank開業四點七年來，二０二五年十二月首次達到單月稅前淨利超過一千一百萬元，最快二０二六年第一季可以單季獲利，目標衝刺二０二六年單季、半年與全年都獲利，預期全年稅前與稅後獲利有機會都超過億元。