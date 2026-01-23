「純草本健康」品牌在台啟航讓健康回到生活本質 透明機制支持長期實踐

純草本健康執行長張繼鴻，期許以高標準與透明制度，讓草本補充回到可長期實踐的日常節奏。

「純草本健康」宣布於 2026 年在台啟動，導入美國植物性草本補充品牌 A Pure Herb，並以「科學為核心、安全為底線、研究為依據」作為產品與溝通原則，強調與既有照護並行的相容觀念；同步提出至少 30 天觀察週期與透明機制，作為評估與溝通的基本流程，使承諾具備可被驗證的條件。

純草本健康執行長張繼鴻具二十多年企業顧問經驗，長年往返會議與差旅，並以「把速度交給市場、把標準留給企業」作為品牌行事原則，指出健康補給若要走進日常，更需要一致標準與可檢視流程，而非僅以話術或短期感受支撐信任。

純草本健康表示，品牌推進策略並非追求話題量，而是把標準留在企業端，包含資訊揭露更清楚、流程設計更一致、承諾呈現更可被檢視，以降低消費者在首次接觸時的理解成本與決策壓力。

健康管理往往從家庭日常開始，不同年齡層的照護與需求，構成家庭健康的共同課題；純草本健康以科學與安全為原則，強化家庭日常補充的選擇品質。

針對消費者常見疑慮，純草本健康指出，「合理週期＋清楚承諾」的設計，目的在於降低第一次接觸的心理門檻；當承諾制度化，信任可由時間與細節累積。

在通路策略上，純草本健康結合 BigBCC 大商連平台與社群推廣素材，整合社群短影音、用戶分享與官方帳號資訊，作為在台數位通路布局的一環，並以一致的內容結構降低理解門檻。

此外，純草本健康亦把服務視角延伸至家庭日常情境，聚焦多世代照護與需求差異，並以科學與安全為原則，強化家庭日常補充的選擇品質，期望支持可延續的健康管理節奏。