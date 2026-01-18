紗窗不用拆下來洗 家事達人用2神物：簡單又乾淨

農曆年前家戶忙著大掃除，其中紗窗容易積灰塵，拆洗又麻煩，家事達人「無糖太太 小舞」分享免拆紗窗的清潔方法，她先用除塵紙擦拭，再用紗窗專用濕紙巾擦一遍，就能輕鬆清除灰塵與髒汙，她也提醒，可依髒汙程度再重複擦拭一次，確保乾淨。

小舞昨（17）日在臉書粉專分享清潔紗窗的小技巧。她表示，以前母親洗紗窗總是拆下來用水沖洗，再用刷子刷，結果褲管全濕，但她發現，只需兩樣簡單用品，就能免拆紗窗清潔又乾淨。

小舞建議，可至超市購買拖把專用除塵紙，品牌不限，選擇便宜款即可；接著再到日系百貨「大創」，購買紗窗專用濕紙巾，可先用除塵紙從上到下擦拭一次，再用紗窗濕紙巾同樣由上到下擦拭，可依髒汙程度再重複擦拭一次，確保灰塵完全清除。

小舞提醒，紗窗容易累積大量灰塵，清潔過程中最好佩戴口罩與手套，以避免吸入灰塵或髒手，她直呼「這樣清真的很乾淨」，既省力又安全。

家事達人陳映如曾在臉書粉專分享洗紗窗的步驟，提醒大家「清洗紗窗一定要先除塵，再進行濕洗」。她建議，若紗窗已拆下，可先使用除塵工具將灰塵清理乾淨，例如除塵撢或帶刷毛吸頭的吸塵器，都能有效去除表層灰塵。

陳映如說，在水桶中加入適量水和洗碗精，攪拌至起泡後，使用洗衣刷或較柔軟的刷子沾取泡沫刷洗紗窗，確保髒汙徹底清除，最後用清水沖洗乾淨並晾乾，即可完成清潔。

若紗窗不方便拆下，陳映如建議可先在紗窗外側貼上報紙並用透明膠帶固定，再從另一側使用吸塵器吸除灰塵，再用兩塊濕抹布夾住紗窗來回擦拭，即可將灰塵和髒汙清理乾淨，簡單又有效。

