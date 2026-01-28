紗窗免拆輕鬆洗 婆媽用2大掃除神器：省時省力又乾淨

一名網友表示，母親清潔紗窗時，通常會用縫隙清潔刷，搭配用過的一次性洗臉巾，把洗臉巾包在刷子上來回擦拭，就能把紗窗清乾淨，完全不用拆下來，直呼這2樣清潔工具簡直是母親洗紗窗的「愛用套組」；另家事達人陳映如也曾提醒，清洗紗窗前一定要先除塵，再進行濕洗，可避免灰塵遇水變成泥狀難清理，清潔更有效率。

原PO近日於Threads發文指出，紗窗是家中大掃除時最難清潔的項目之一，但他母親有一個妙招，只要用縫隙清潔刷搭配一次性洗臉巾，將用過的洗臉巾包在清潔刷上來回擦拭，就能把紗窗清乾淨，且完全不必拆卸，笑說縫隙清潔刷及洗臉巾，是母親洗紗窗時必備的「愛用套組」。

針對清潔紗窗，家事達人「無糖太太 小舞」近日在臉書粉專分享免拆紗窗的清潔小技巧，可用除塵紙由上往下擦拭，再使用紗窗專用濕紙巾由上往下清潔，就能在不拆卸的情況下，把紗窗清乾淨，若灰塵較多可來回重複擦拭，清潔時最好配戴口罩與手套，避免吸入灰塵或弄髒雙手，直呼這個方法「省力又乾淨」。

另家事達人陳映如也曾提醒，清洗紗窗一定要先除塵，再進行濕洗，可避免灰塵遇水變成泥狀難清理，可先使用除塵工具將灰塵清理乾淨，例如除塵撢或帶刷毛吸頭的吸塵器，都能有效去除表層灰塵。

