一紙便箋擋「國會監督」？張啓楷：賴清德失格失能、毀憲亂政

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（21）日在立法院嚴正質疑，總統賴清德拒絕出席立法院全院委員會說明彈劾案，形同公然否定國會監督權，已引爆重大憲政危機。他直言，賴清德正一步步走向「拒絕監督、拒絕溝通」的獨裁道路，令人憂心台灣民主倒退。

總統府回覆立法院院長韓國瑜的便箋。(圖／張啓楷國會辦公室)

立法院原訂今、明兩日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統列席說明，然而總統府卻僅以一紙便箋回覆立法院院長韓國瑜，主張「立法院無直接向總統問責之權」，明確表態不出席。張啓楷發言時痛批，這不只是程序爭議，而是對全民監督權的否定。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(國會頻道)

張啓楷指出，賴清德在參選總統時高舉「對人民負責」的承諾，如今卻在面對憲政史上首次總統彈劾案時選擇閃避，拒絕對話與說明，「這樣的態度，已不是民主社會該有的作為。」

張啓楷強調，總統與立法院同樣來自全民一票一票選出，賴清德卻宣稱不受立法院監督。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷強調，總統與立法院同樣來自全民一票一票選出，賴清德卻宣稱不受立法院監督，等同對人民說「我不需要被監督」，這是對民主制度的嚴重傷害。

立法院原訂今、明兩日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統列席說明。(國會頻道)

張啓楷並對比前總統陳水扁同樣處於少數執政，但仍願意在衝突中尋求妥協與進步；反觀賴清德，卻是「衝突、衝突、再衝突」，毫無溝通意願，已喪失團結國家的能力。

談及財政議題，張啓楷進一步指出，賴清德擔任台南市長期間，曾多次呼籲中央儘速修正《財政收支劃分法》，主張地方需要穩定財源；然而，立法院於2024年12月完成修法後，民進黨政府卻反而不認帳，違法刪減地方計畫型補助款。

張啓楷以嘉義市為例表示，修法後嘉義市每年原可增加約66億元統籌分配稅款，卻遭行政院刪減計畫補助款，實質上反而一年少了約69億元，直接衝擊學校營養午餐、治水工程、教育與社福支出。

張啓楷指出，立法院去年11月已明文規定，計畫型補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，但行政院在覆議失敗後，仍拒絕依法副署財劃法，形同公然違法。

張啓楷也點名民進黨嘉義市立委王美惠，質疑其在覆議案中投下同意票，等同支持行政院刪減嘉義市一年69億元補助款，卻至今未向嘉義市民說明與道歉。

張啓楷表示，南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴、試圖走向獨裁，已遭特別檢察官求處最高刑責；如今賴清德同樣展現出拒絕監督、傲慢集權的態度，甚至試圖以人數不足的大法官會議為其背書，令人憂心台灣是否正走向憲政失序的危險邊緣。

張啓楷指出，賴清德身為中華民國總統，卻已無法承擔團結國家、化解朝野對立的責任，「已經失格、失能，也失德。」

