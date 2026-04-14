紙包裝長年依賴塑膠淋膜 麥當勞如何突破防油防水限制、推動無塑解方？

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麥當勞經典產品大賣克讓包裝「盒轉紙」的過程充滿挑戰，經過餐廳廚房實際演練，與十多次版本調整，才終於拍板定案。（圖片來源：麥當勞提供）

採訪・撰文＝林玉婷

當多數餐飲業仍將塑膠淋膜視為食品包裝的基本結構時，台灣麥當勞自2025年起全面導入「無塑膠淋膜包裝紙」，並同步推動「盒轉紙」策略，成為台灣速食業少數完成大規模減塑落地的案例。這項專案歷時近3年，從材料研發、供應鏈協作到門市操作流程全面調整，每年可減少約86噸塑膠使用，並進一步降低紙漿耗用與資源負擔。

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台灣麥當勞供應鏈管理群資深協理林士文指出，麥當勞將包裝問題視為供應鏈管理的一環，而非單一材料替換。「垃圾減量最好的方式，是從源頭管理開始。」她表示，從採購、製造到消費後的廢棄物流，必須以系統性方式重新設計，才能真正降低環境負擔。

2025年7月起，麥當勞的大麥克、麥香魚、6塊及10塊麥克鷄塊及蘋果派的包裝，從「紙盒」改為「紙包」或「紙袋」包裝。（圖片來源：麥當勞提供）

從5R策略出發：減塑是長期累積，而非單一專案

麥當勞的包裝轉型以5R策略為核心，包括負責任採購 （ Responsible Sourcing ） 、 轉換材質 （ Replace ） 、 包裝減量（Reduce/Reuse）、強化回收（Recycle）。林士文表示，無塑膠淋膜包裝紙並非單一突破，而是多年累積的結果。

從2017年全面導入FSC認證紙材，到2019年取消塑膠吸管、2020年淘汰PLA生質塑膠，再到2024年全面改用無氟防油紙，麥當勞逐步降低對塑膠與化學塗層的依賴。

「每一個小小的改變，其實都是對環境的一個加分。」林士文強調，企業在推動永續轉型時，必須以可持續的節奏前進，而非一次性大幅改變。她也指出，環保專案若無法同時為營運帶來正面效果，往往難以長期推動，「環保友善的議題不能是一頭熱，必須是換位思考來想，對別人的加分題在哪裡。」

技術突破：從塑膠阻隔到材料分流設計

移除塑膠淋膜後，包裝紙需同時維持防油、防水與食品品質，成為專案最核心的技術挑戰。

採購／物流管理部副理王映涵說明，團隊並未尋求單一替代材料，而是依產品特性分別設計解方。多數產品採用天然澱粉塗佈技術，使防油功能滲透紙纖維中，取代原有塑膠淋膜；而針對麥香魚等蒸製麵包產品，則使用矽基材質提升透氣性，避免水氣造成麵包濕黏。

麥當勞引領業界，移除包裝紙內層塑膠淋膜，以天然澱粉基或矽基包裝紙取代。由左至右為原包裝紙內層塑膠淋膜、天然澱粉基包裝紙、矽基包裝紙。（圖片來源：麥當勞提供）

這項技術開發不僅涉及材料選擇，也包含造紙設備調整與雙面塗佈工藝，使紙張同時具備食品接觸面與印刷面的防油能力。開發過程中，團隊曾嘗試多種配方與塗層厚度，但出現油脂滲出、醬料外漏、印刷附著不良等問題，甚至有紙材因手感過硬而被淘汰。

「沒有一個部分是可以捨棄，只能找到一個甜蜜點。」林士文表示，最終方案必須在食品品質、消費者體驗與營運效率之間取得平衡。

麥當勞供應鏈管理群資深協理林士文（左）、採購/物流管理部副理王映涵（右）表示，每一個小小的改變，其實都是對環境的一個加分。（段歆惟攝）

供應鏈協作：從紙廠到門市的共同開發

與傳統由上游主導的包裝開發不同，此次專案採取跨部門與供應鏈整合模式。王映涵指出，專案橫跨13個部門，並成立專責團隊協調供應鏈、營運與行銷等單位，確保開發方向一致。

在開發過程中，上游包裝供應商需實際進入餐廳，觀察不同工作站的操作流程，理解包裝在製作與出餐中的使用方式，才能設計出符合實務需求的產品。

此外，測試並非僅以樣品進行，而是將整捲紙材投入量產設備，進行試印、試包與耐久測試，包含長時間靜置、溫濕變化與滲油觀察，確認其穩定性後才進入門市導入階段。

最大挑戰在門市：讓改變不影響效率

在整體專案中，最長時間的討論集中於門市操作端。

王映涵指出，為維持防油效果，包裝紙厚度需增加，初期確實影響員工包裝效率與手感。團隊透過多次餐廳測試，並參考歐洲市場既有經驗，逐步調整紙張規格與操作方式，最終找到可被營運接受的平衡方案。

除了操作面，包裝轉型也帶來額外效益。例如由紙盒改為紙包裝後，門市倉儲空間需求下降，垃圾量減少，清潔與補貨頻率降低，這些「營運加分」成為推動專案的重要因素。

結構創新：從紙盒到紙包的大麥克轉型

在材料轉換之外，麥當勞亦重新設計部分產品的包裝結構。

以大麥克為例，過去長期使用紙盒包裝，此次改採「腰帶型包裝紙」，透過中央紙帶增加支撐力，使產品在不使用紙盒的情況下仍能維持結構穩定，同時提升單手食用的便利性。

該設計參考法國與韓國市場經驗，並依台灣門市操作需求進行調整，最終在提升效率與維持品質之間取得平衡。

讓消費者無感的轉型策略

從實際導入結果來看，消費者對包裝變化的感知有限。王映涵表示，由於防油、防水與手感均維持既有水準，多數顧客並未察覺包裝內層已移除塑膠淋膜。

林士文強調，「消費者不應該是我們的測試單位」，所有改變皆須在內部完成驗證後，才進入市場應用，希望在不增加使用負擔的前提下，讓消費者自然參與減塑行動。

以系統重設支撐永續，而非單點優化

整體而言，這項專案的意義不僅在於移除一層塑膠，而在於重新設計一套可運作的供應鏈系統。從材料開發到門市操作，每一個環節都需重新驗證其可行性，並在效率、品質與體驗之間取得平衡。

對大型連鎖餐飲品牌而言，永續轉型並非單一技術突破即可完成，而是涉及供應鏈結構、營運流程與組織協作的長期調整。麥當勞此次以包裝紙為切入點，實際展現企業如何在既有體系中推動改變，同時維持消費體驗的一致性，為產業提供一條相對可複製的轉型路徑，因而奪下2025食創獎「包裝技術創新類」三星，以及該屆最大獎「評審團大獎」榮耀！

參考資料

【食．大人物會客室】不用塑膠淋模還能防油？麥當勞如何重寫包裝設計邏輯？