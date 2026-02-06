一紙團保擋不住命危！「豆腐媽媽」替身重傷 保險制度被轟形同殺人

記者林宜君／台北報導

民視《豆腐媽媽》替身墜樓事件後，「保險黑名單」成為家屬最無法接受的關鍵說法。（圖／翻攝自臉書）

八點檔拍戲出意外，爭議卻延燒到保險制度。民視《豆腐媽媽》替身墜樓事件後，「保險黑名單」成為家屬最無法接受的關鍵說法。武打替身演員蘇德揚不慎墜樓，緊急送醫後在急診室吐出多袋鮮血，一度被醫師發出病危通知，隨後轉入加護病房觀察。意外發生後，相關保險保障問題浮上檯面，也引發未婚妻Rena強烈質疑。

武打替身演員蘇德揚不慎墜樓，緊急送醫後在急診室吐出多袋鮮血，一度被醫師發出病危通知。（圖／翻攝自臉書）

爭議焦點落在「保險黑名單」說法上。Rena指出，製作單位解釋因蘇德揚從事高風險工作，屬於保險公司列管的「黑名單」，因此僅能適用團體保險，卻在送件後才發現實際上並未投保成功。對此說法，Rena難以接受，直言：「我們一周前才一起去泰國旅遊，投保都很正常，完全不懂為什麼工作時就變成黑名單。」，此事件引發網路熱議，網友們直言：「這種制度跟殺人有什麼不一樣」。

事實上，旅遊平安險與職業傷害保險在核保條件上確實不同，高風險職業常會被保險公司限制承保或提高門檻。不過，Rena也強調，未婚夫過去並沒有因拍攝工作發生工傷紀錄，僅有自行練習後空翻時受傷，且過往拍攝現場的安全措施一向完善，「除了這次意外，之前都很安全。」，Rena透露，事故發生後她已依照指示提交相關保險資料，卻遲遲等不到明確回覆，只能被動等待製作單位聯絡。她坦言，自己仍有工作與生活要顧，卻必須獨自承擔照顧重傷未婚夫的壓力，「面對我可以撐，但照顧人真的很累。」

Rena強調，未婚夫過去並沒有因拍攝工作發生工傷紀錄（圖／記者鄭孟晃攝影）

Rena也提到，自己自小在美國長大，原本與蘇德揚規劃於今年結婚，沒想到一次拍戲意外，讓所有人生計畫被迫喊停。蘇德揚本身攻讀京劇表演，拍過多支廣告，武打替身工作是他熱愛的專業，如今不僅住院治療，也已推掉多項工作安排。回想在急診室簽下病危通知書的那一刻，Rena仍心有餘悸，「那種恐懼真的說不出口，不親身經歷，很難想像要不要簽名的掙扎。」這起事件不只牽動演員安全，也讓影視產業中高風險工作者的保險保障，再度成為外界關注焦點。

