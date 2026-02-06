紙墨相逢迎馬年 兩岸藝術家以漢紙書寫新春文化情

▲中華旗袍藝術團在團長胡建梅帶領下登場走秀，為漢紙兩岸藝術家春聯、年畫、漫畫展開幕增添典雅氣氛！

【 記者 丁倩／台北 報導】為迎接馬年新春，由臺灣漢紙科技有限公司主辦的首屆「臺灣漢紙兩岸藝術家春聯、年畫、漫畫展」，於台北市松山區八德路四段「臺灣漢紙空間」登場。展覽集結兩岸多位書法、年畫與漫畫藝術家，透過春聯、年畫與漫畫等作品，呈現傳統民俗藝術在當代的多元樣貌，也讓民眾在觀展中感受濃厚的新春氣氛與文化溫度。

旗袍走秀《太湖美》揭開序幕，藝術與畫展交織東方韻味

開幕儀式由張少紅小姐主持，一開場即由中華旗袍協會帶來旗袍走秀表演。隨著樂曲《太湖美》緩緩響起，模特兒身著典雅旗袍從畫作間走出，步伐柔和、身影流動，將旗袍的優雅線條與畫展作品的色彩意境相互呼應，為整場展覽營造出溫潤而典雅的藝術氛圍，也讓現場來賓在視覺與情感上，率先走進這場新春文化饗宴。

▲畫展現場多位書法藝術家與書法愛好者齊聚一堂，即席揮毫同獻藝，墨香洋溢！

主辦單位致詞，以漢紙為媒 串起文化交流

臺灣漢紙科技有限公司董事長孫迪表示，紙是中華文化的重要載體，臺灣漢紙承襲傳統造紙技藝，在臺灣持續發展。本次展覽以漢紙為核心，結合春聯、年畫與漫畫三種民俗藝術形式，邀請兩岸藝術家共同創作，不僅呈現藝術多元樣貌，也希望透過交流，讓更多人認識漢紙文化的價值。

專家學者分享，從文化保存到當代傳承

中華文化藝術總院院長高崇雲指出，春聯與年畫不只是年節裝飾，更蘊含世代相傳的文化記憶。透過展覽方式呈現，有助於保存傳統藝術，也能讓民眾在生活中重新感受文化的溫度。

臺灣當代著名書法家暨教育家連勝彥表示，書法不僅是一門技藝，更是一種文化修養。透過現場揮毫與交流活動，讓民眾近距離欣賞書法之美，是推動藝術教育相當好的方式。

國立臺灣藝術大學教授、書畫家羅振賢則分享，年畫與漫畫同樣反映社會與時代情感，從傳統祈福到現代創作，展現民俗藝術持續演變的生命力，也讓藝術更貼近大眾生活。

▲兩岸書畫藝術家與各界貴賓齊聚一堂，共同見證漢紙兩岸藝術家春聯、年畫、漫畫展開幕盛況！

現場揮毫互動熱絡，藝術家與民眾同場交流

開幕儀式後，為回應現場民眾的熱情，多位書法界藝術家即席揮毫，紅紙鋪展、筆墨流轉，寫下新春祝福。多位書法愛好者也加入行列，同場獻藝、交流心得，現場氣氛溫馨熱絡，讓藝術不再只是展牆上的作品，而是真正走進人群之中。

期待持續舉辦，讓藝術在臺灣扎根發光

活動尾聲，現場洋溢濃厚年味與文化氣息。不少民眾表示，希望這樣結合展覽與互動的藝術活動能經常舉辦，讓書法、年畫與漢紙藝術在臺灣持續發展。主辦單位也表示，未來將持續推動相關文化交流，讓這份源自紙墨的藝術能量，在臺灣不斷累積並發揚光大！(照片記者丁倩攝）