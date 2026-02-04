紙本帳單加收10元遠傳電信挨批變相漲價 消保官認業者作法有適法性問題

紙本帳單須加收10元，遠傳電信挨批變相漲價，欺負消費者，圖為宜蘭門市店。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕遠傳電信自1月起不再提供紙本帳單；需要的用戶，每期須酌收工本費10元，引起不滿；林姓用戶說，這是片面變更契約且變相漲價，欺負全國消費者。遠傳表示，停用紙本帳單是為了推廣環境友善，工本費將投入環境保育。縣府消保官王雅琳表示，遠傳的作法有適法性問題。

林姓用戶辦理2支門號提供給父母使用，過往都收到紙本帳單也都按時繳費，近期卻突然無法上網，經了解是因欠繳電信費被斷網；問題是，他根本沒有收到任何紙本帳單的通知，怎麼可能記得繳費期限已至，甚至就逾期了呢？

據了解，遠傳客服接獲投訴後稱，公司因環保愛地球，直接將紙本帳單取消，全部改成電子帳單，如果消費者需要紙本帳單，每個月必須負擔10元手續費。

林姓用戶說，遠傳的作法違反電信契約內容，片面變更契約並未經過消費者「合意」，且收取費用是變相漲價，也是在欺負全國使用遠傳的消費者，他要求遠傳應按當時訂約狀態，按期提供紙本帳單給消費者對帳與繳費，不應收取額外費用。

宜蘭縣政府消保官王雅琳說，其他電信業者並未收取這類費用，只有遠傳有加收工本費情形，契約存續期間要依約履行，片面更改要求紙本帳單收費並不合理。

以台電與台水的例子，用戶改為電子帳單，每個月電費可減收10元、水費可減收5元，這種折扣優惠才會有鼓勵作用，遠傳卻本末倒置，對於要求提供紙本帳單的用戶加收10元，這是變相漲價行為，她接獲投訴後已要求遠傳提出說明。

遠傳官網提到，已有9成客戶改用電子帳單，對於需要紙本帳單所收取的工本費，將投入環境保育行動；遠傳也理解因使用習慣不同，在推動永續同時也兼顧公平與關懷，對於75歲以上長者與弱勢族群，若有列印紙本帳單需求，將不會收取工本費。

台水若使用電子帳單，當期水費可減收5元，消保官王雅琳認為這樣作法才有鼓勵作用。(記者游明金攝)

台電若使用電子帳單，當月電費可減收10元，消保官王雅琳認為這樣作法才有鼓勵作用，她批評遠傳是本末倒置，變相加價。(記者游明金攝)

