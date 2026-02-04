「紙本帳單要10元」收費惹議 遠傳電信澄清： 有通知

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣一名林先生幫父母親辦手機門號，近期卻因為沒有收到紙本帳單、逾期未繳費而被停話斷網。一查之下才發現，原來電信業者從今(2026)年開始推行「無紙化」，想拿紙本帳單每期得加收10元工本費，讓林先生質疑是變相漲價。對此，電信業者回應，無紙化轉換過程中，都有透過簡訊方式通知用戶，後續將依用戶需求，針對個案協助處理。

華視記者賴羽蓉說：「打開信箱裡找啊找，都沒有看到帳單，原來是有電信業者，現在推出無紙化，要收到紙本帳單還得先掏出10塊錢。」宜蘭一名林先生辦了兩支門號給父母使用，近期卻突然無法上網，一問之下才驚覺，竟然是電信費過期沒繳慘遭斷網，但問題是他根本沒收到紙本帳單，打去遠傳電信問，收到的回覆讓他氣炸了。

投訴人林先生說：「(轉述電信業者)還是堅持使用紙本帳單的話，(轉述電信業者)我們要跟你收10塊錢的工本費，可是我們在一兩年前，跟你簽約的時候，根本就沒有這樣的條款，你現在突然變更了，那這樣合理嗎。」林先生表示其他業者都是以鼓勵取代收費，認為遠傳是變相漲價。

實際比一比國內電信業者，推動數位帳單的政策，遠傳電信從2026年開始，收取紙本帳單服務費每期10元，針對75歲以上和弱勢族群不收取，中華電信無另外收費，透過定期舉辦專屬抽獎活動，鼓勵用戶一同參與環保，台灣大哥大則提供用戶，一年期間每期帳單減5元的優惠，每個門號可優惠一次。

宜蘭縣消保官王雅琳說：「你的紙本帳單的工本費是10塊錢，你把這10塊錢，現在是轉嫁給消費者身上，然後再用你自己的名義去說，我去環保愛地球。」消保官認為，申請電子帳單應該還是要以鼓勵的方式，而不是用強迫的方式進行。

對此遠傳電信表示，無紙化轉換過程中，皆有透過簡訊方式通知用戶，但因為門號非本人使用，以致相關訊息未獲知悉，後續將依用戶需求，協助處理紙本帳單事宜，雖然推動永續環保是美意，但若沒有和消費者取得共識，恐怕會讓愛地球的口號，成了民眾眼中的變相漲價。

