紙本年曆「退流行」？ 民眾：清楚明瞭還有農民曆

台北市 / 綜合報導

2026年，不少人家中也都換上新氣象，但您家牆上，還有掛上這種傳統月曆嗎？最近紙本月曆在社群引起討論，民眾好奇在這數位化的時代，為何傳統月曆還沒有消失。沒想到不少人都說，其實紙本款式大有它的優勢與實用性。接下來就跟著我們的鏡頭，帶您一起來了解。

記者盧怡撰說：「新年到了你家也有掛起這種「紙本」的月曆嗎，但是像這種月曆真的現在還有人在使用嗎。」紙本的年曆有風景的有火車的，過往幾乎人人家中都有一本，但現在普遍性還是這麼高嗎？

民眾社群發文，說不懂這年代了家裡還要這個月曆幹嘛，希望廣大的網友告訴他這有什麼用處，但這真的過時了嗎？no no no，使用的其實還是大有人在，民眾說：「還是會掛啦，因為它比較傳統，然後它有農民曆，寫在上面每天都會瞄一下，就知道有什麼重要的事。」

除了清楚明瞭有人分享，長輩也會用月曆紀錄回診繳費出遊，可以擋電箱還能給小孩畫畫，如果是神明年曆看到就很安心，需要年曆的人很多現在根本是「一本難求」，甚至還有民眾分享家裡長輩指定要這款。

民眾說：「婆婆她用的是『日曆』，她指定要日曆，每天儀式感就是今天過了，早上就來撕一張，然後就是一天一個數字這樣子。」訪問了一圈不少民眾還是覺得，月曆實用度很高也有不少其他用處，而且在文具店中月曆型態根據民眾習慣，從壁掛式到桌上型款式尺寸都越來越多元。

民眾說：「我的是桌曆的，也是這樣(紙本的)，現在也會用手機會記事，用手機的原因，現在方便啊，也可以設提醒，幾點要做什麼，要幹嘛。」紙本派還是手機派各有擁護者，但近年紙本月曆確實越來越少，在這個追求效率的時代，不知道你家牆上是否也還是掛著，這充滿溫度與情懷的特殊風景呢。

