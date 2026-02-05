紙本發行暴跌 華郵等主流媒體被迫擴展新營收管道

舊式的媒體營銷方式，在街邊報攤賣當天報紙與雜誌。(美聯社)

華盛頓郵報4日宣布大幅裁員，凸顯主流報紙的生存困境。紐約時報分析，華盛頓郵報的處境並非個案，許多報紙紙本發行量持續暴跌，數位版本瀏覽人次則受到生成式人工智慧(generative AI)走紅衝擊，閱聽人有各式各樣的社群媒體平台可以獲取訊息；報紙發行商面臨困難處境，被迫嘗試能夠創造營收的新管道，例如舉辦活動、推出高級會員制度，期彌補虧損。

根據媒體分析機構ComScore統計，華盛頓郵報、華爾街日報、紐約時報數位版本從2022年到2025年的每月流量，華盛頓郵報與華爾街日報都是一路走下坡，紐約時報2024年間一度下跌之後回升；從2022年到2025年間，三家報紙只有紐約時報數位版本每月流量接近或超過8000萬瀏覽人次，華盛頓郵報與華爾街日報在2025年底每月流量都不到4000萬瀏覽人次。

消息人士表示，華盛頓郵報這波裁員是為了搶救報社生存，以便為讀者推出更好的服務；編輯部裁撤數百名記者，地方新聞、國際新聞、體育新聞等部門大幅縮編。

紐約時報分析，華盛頓郵報的老闆是創辦亞馬遜網站(Amazon)的科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)，貝佐斯憑藉在網路上賣東西成為全球有有錢富豪之一，但買下華盛頓郵報之後，迄今尚未摸索出怎麼在網路時代建立且維持一家能夠賺錢的出版機構。

貝佐斯買下報社的最初幾年，華盛頓郵報一度擴張規模，可是最近幾年發展陷入停滯。

2023年底，貝佐斯延攬路易斯(William Lewis)出任華盛頓郵報發行人，希望能在訂戶流失、流量降低的困境中開創新局。路易斯嘗試的幾項創新策略包括在評論區、播客節目以及新聞整合等領域採用人工智慧工具。

2024年底，貝佐斯在一場紐約時報舉辦的研討會中接受訪問時指出：「我們曾經救過華盛頓郵報一次，現在要再救第二次。」

