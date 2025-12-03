紙杯咖啡藏「隱形殺手」！研究：一杯釋放25000個微塑膠顆粒

醫師提醒，許多人習慣使用紙杯裝熱咖啡提神，卻可能無形中攝取大量微塑膠。研究顯示，紙杯內層的塑膠塗層遇熱會釋放微塑膠顆粒，長期飲用可能導致荷爾蒙失調，增加糖尿病、癌症等疾病風險，甚至與肥胖、痘痘問題有關。

用錯杯子喝咖啡，恐怕傷害健康。研究顯示，長期飲用紙杯咖啡可能導致荷爾蒙失調，增加糖尿病、癌症等疾病風險。 （示意圖／Pixabay）

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，紙杯內壁為防水目的都附有一層塑膠膜，常見材質包括PE或PLA。2021年發表於《Journal of Hazardous Materials》的研究發現，一個紙杯倒入約85℃熱水靜置15分鐘，可釋出約25,000個微米級微塑膠顆粒，以及約1.02×10^8個（上億個）更小的次微米塑膠顆粒，這些微小顆粒會隨著飲品一同被人體攝入。

蕭捷健醫師進一步解釋，2019年刊登於《Environmental Science & Technology》的研究估算，美國成人每年透過飲食約攝入39,000至52,000個微塑膠顆粒。科學家已在人體血液和糞便中檢測到微塑膠，證實這些塑膠微粒確實會進入人體內部，對健康造成潛在威脅。

微塑膠添加物如雙酚A和塑化劑被認為是內分泌干擾物，會擾亂人體荷爾蒙平衡。蕭捷健醫師引述2024年刊登於《Israel Journal of Health Policy Research》的綜述研究指出，塑膠中的雙酚A（BPA）與鄰苯二甲酸酯等添加物會干擾荷爾蒙並影響甲狀腺功能、代謝和生殖健康，增加肥胖、糖尿病、子宮內膜異位症和某些癌症的風險。

醫師建議盡量減少使用紙杯盛裝熱飲，尤其是高溫的咖啡。改用玻璃杯、陶瓷杯或不鏽鋼保溫杯等較好。 （示意圖／Pixabay）

除了影響內分泌系統，微塑膠還會干擾腸道健康。2024年刊登於《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》的綜述顯示，微塑膠會累積在腸道並擾亂菌群平衡，與腸胃疾病和全身性慢性發炎等健康問題相關。蕭捷健醫師表示，一旦代謝不好，不僅脂肪容易囤積，還可能導致消化不良、脹氣，甚至臉上冒痘痘等問題。

針對這些潛在風險，蕭捷健醫師建議民眾盡量減少使用紙杯盛裝熱飲，尤其是高溫的咖啡。改用玻璃杯、陶瓷杯或不鏽鋼保溫杯等替代品，不僅能降低攝入微塑膠的風險，同時也能減少塑膠垃圾，對個人健康和環境保護都有正面幫助。

