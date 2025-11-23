「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭縣 / 綜合報導
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位排隊、衍生亂象。有民眾抱怨，有人拿椅子、牛奶罐或紙板來占位，很不公平，對此管理單位表示，提早排的那些民眾，都不算數，是以現場清場之後開始發號碼牌為主。
工作人員VS.民眾說：「往前走，往前走，謝謝。」民眾大排長龍，工作人員也分工合作引導動線，人潮滿滿看不到盡頭，就是想領，限量的200元夜市抵用券，記者VS.民眾說：「幾點就來排(很早)。」手上拿著8號的號碼牌，婦人表示自己很早出動但還不夠早。
因為有人明明晚上6點發放，上午11點就到場排隊，但人一多也被民眾抱怨發生亂象，宜蘭縣宜蘭市公所市場管理所長吳鳳元說：「提早來排的那些(民眾)，我們都是不算數，我們是以現場清場之後開始發號碼牌為主啦。」民眾報怨，有人拿椅子牛奶罐或紙板來占位，更有人深怕自己搶不到提早卡位，讓不少民眾覺得不公平。
而市公所表示，針對提早來占位的民眾，有派人進行勸導，所有椅子與紙板還有牛奶罐都會撤離，這裡是宜蘭東門夜市，市公所21、22日兩天發放抵用券，2張面額各100元，可以使用到30日，吸引民眾搶排，宜蘭縣東門夜市攤商說：「(抵用券)一定會有幫助啊，因為大家都願意拿著消費券來消費，所以對我們來說，是個很大的益處。」
記者VS.宜蘭縣東門夜市攤商說：「(大概生意可以多到幾成)2，3成吧，不錯不錯，多常辦對夜市有幫助。」號碼牌一天發600份，攤商表示抓準抵用券省荷包，人潮能帶來錢潮，但也希望發放及排隊配套能更完善，避免爭議影響逛夜市心情。
更多華視新聞報導
台灣夜市人氣高！ 店家「叫號取餐.設排隊區」疏導人潮
BLACKPINK演唱會帶動3億觀光產值 夜市凌晨人潮不散 攤商手沒停過
宜蘭市幾米觀光巴士搭乘率低 營運9年走入歷史
其他人也在看
中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統
(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據...自立晚報 ・ 1 天前
北高雄家扶服務上山下海 獅友捐專車載物資送愛
北高雄家扶中心服務範圍上山下海，載運物資前往偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，國際獅子會300E-2區捐贈1部「獅建號」專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。北高雄家扶主任吳瑞華表示，中心深耕原高縣27個鄉鎮已38年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾1萬4000名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需自由時報 ・ 1 小時前
以色列多次空襲加薩致21死 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列22日發動的多次攻擊，導致21人喪命、數十人受傷。哈瑪斯和以色列互相指控對方違反停火協議。 22日是美國斡旋的停火協議10月10日生效以來最致命的一天。 以色列軍方表示，一名「武裝恐怖分子」越過了加薩走廊所謂的「黃線」，並朝以色列士兵開火。以色列部隊已撤退至黃線之後。 為了回應加薩南部的事件，以色列軍方指出，他們襲擊了加薩走廊的一條人道援助物資運輸路線，並「開始打擊加薩走廊的恐怖目標」。 哈瑪斯控制下的民防機構發言人巴薩爾(Mahmud Bassal)告訴法新社：「22日晚間以色列發動的5次空襲造成21名殉道者死亡，這明顯違反了加薩停火協議」。 巴薩爾說，其中包括在加薩走廊中部紐瑟拉特(Nuseirat)一處房屋遭到襲擊，造成7人死亡、16人受傷；以及在加薩城西方納薩爾區(Al Nasr)一處居民公寓遇襲，造成4人死亡、多人受傷。 根據哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，截至20日，自停火協議生效以來，已有312名巴勒斯坦人死於以色列的砲火。中央廣播電台 ・ 7 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯！最後訊息「剩1公里下山」…軍警消搜救中
十軍團586旅一名25歲現役軍人江姓男子，21日獨自前往台中和平區獨攀八仙山，當天傍晚4時許，他傳訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就失去音訊。警方於昨日（22日）接獲江父報案協尋，目前警消及中搜、陸軍等各單位已入山搜救，但截至目前為止仍未尋獲江男。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
高爾夫》塚田陽亮周六領先鳳凰盃，吳佳晏大王製紙攻佔首位
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖／JGTO Images】Dunlop Phoenix Tournament（登祿普鳳凰賽），十一月二十二日在宮崎縣的Phoenix C羅開Golf 頻道 ・ 21 小時前
外交部：台灣吐瓦魯邦誼友好 團結共榮提升雙邊關係
（中央社記者游凱翔台北23日電）外交部今天表示，吐瓦魯國總理戴斐立圓滿結束訪台行程並於昨晚搭機離台，未來兩國將秉持團結共榮精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國如吐瓦魯語Kaitasi（至親家人）般情誼。中央社 ・ 2 小時前
快檢查你的卡片！「10張信用卡」銀行宣布停卡走入歷史
隨著2025年即將結束，銀行業務也在進行信用卡的整理，十張信用卡將於年底停用或換新卡，其中包括新光銀行、玉山銀行、樂天信用卡、上海商銀、台北富邦銀行等，提醒持卡人注意。中天新聞網 ・ 2 小時前
宜蘭社造成果展 呈現在地行動力
宜蘭社區總體營造自一九九○年代萌芽，三十年間從文化保存、公共參與到跨域合作，逐步形成以「共學、共創、共好」為核心的生活文化網絡。今年成果展《蘭e百款故事》於昨（廿二）日下午一時起在羅東文化工場文化客廳舉行開幕式，以「社造大遶境」揭幕，由代理縣長林茂盛擔任爐主率領社區代表進場，活動至廿三日在羅東文化工場登場，除看見宜蘭社造的行動能量，也呈現各社區如何以自身方式詮釋生活、回應時代。成果展以「生活聚落」為概念，將展場化為縮小版宜蘭，設置七大展區。開幕式並結合尾塹北管與節慶儀式，為展覽拉開序幕。現場有二結王公過火舞、金洋社區泰雅舞蹈、東城社區創意迎親禮、古亭農村曲、蘇北喜（洗）事及結頭份歌仔戲等活動演出，同時推出稻草按摩棒、蠟染手帕、蔥油餅等三項DIY體驗，也安排社區團隊現身分享 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
宜蘭災民陷「雙重困境」！吳宗憲轟中央補助僵化
鳳凰颱風重創宜蘭，許多鄉鎮至今仍在泥濘中艱苦復原，但災民才剛從洪水裡爬出來，就又撞上補助制度的「第二波傷害」。國民黨不分區立委吳宗憲今（23日）痛批中央補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭「住商合一」小店家的真實處境，呼籲立即啟動「雙軌補償」，不要再讓本已艱困的小店家在制度面前繼續沉淪。中時新聞網 ・ 3 小時前
楊丞琳出道25週年！曾崩潰「覺得自己不會唱歌」緊急中斷錄音 坦言：我很害怕
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導歌手楊丞琳近幾年來將發展重心移至中國，今年適逢她出道25週年，她也宣布將展開全新巡迴演唱會「房間裡的大象」。而最近她...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台東鐵花村性平活動 市集、展演、闖關遊戲落實理念
台東縣政府今日上午在鐵花村舉辦「CEDAW 宣導市集 × 趣味闖關」活動，活動以「了解平權，從認CEDAW開始」為主題，透過互動闖關、教育展區及趣味體驗，將《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）以更親近生活的方式呈現，讓市民在遊戲中自然接觸性別平等觀念。自由時報 ・ 3 小時前
宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO 消費集點、豪禮等你抽
記者林坤瑋／宜蘭報導 為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光工廠產業並帶動地方經濟效益…中華日報 ・ 1 天前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 6 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
中國旅客大撤退！巴士公司估「損失4000萬」…日本商圈業者：其他客人更容易來
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。日本國內從觀光景點、巴士公司到飯店過去1週開始陸續感受到不同程度的衝擊，其中巴士公司坦言已面臨約802萬元的損失：「中國團客的消失，對我們的營收真的非常傷。」鏡報 ・ 4 小時前
「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大...聯合新聞網 ・ 2 小時前
取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...聯合新聞網 ・ 2 小時前
熟齡族 善用保險傳承資產
保險商品的優勢在於放大錢的效益，中壯年之前適合用來加強健康醫療與壽險保障，進入已經累積部分資產的熟齡階段，壽險業者建議可以將壽險角色由風險保障轉向資產傳承與稅務規劃，透過擁有其他金融商品欠缺的獨特性，做到完善「留愛不留債」給下一代的最後目標。工商時報 ・ 10 小時前
太累引起血尿！腎臟醫檢查3次 揪出4.7公分惡性腫瘤
47歲腎臟科名醫葉曙慶擁有豐富的臨床經驗，門診病人不乏政商名流，但他在35歲壯年時卻意外成為腎臟癌患者。葉曙慶發現罹癌的過程相當曲折，更令人意想不到的是，一個常見症狀竟然救了他一命。中天新聞網 ・ 2 小時前
傳台將對美投資4千億美元 館長轟：賴清德狗兒子，只會送錢給美國
英國《金融時報》報導，台美關稅協議近期將拍板，台灣對美國投資的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，包含台積電承諾投資的1650億美元在內。館長陳之漢怒轟，「賴清德這個狗兒子！史上最爛領導人」「你不是跪了，你是趴在那裡！」美國人不斷搶劫台灣，這種條件，賴清德也敢答應？如果這12兆是從外匯存底裡面抽出去，台灣人服嗎？他怒吼「一個總統整天什麼事都不幹，就想引戰，就只會送錢給美國佬。希望趕快打仗，日本參戰」「絕對不能讓民進黨再度執政！2026、2028必須讓民進黨下台。」館長表示，4千億美金、12兆台幣，民進黨政府搞了老半天，我們還要買1兆3千億的武器。所謂關稅優惠，到底減免多少？也沒講清楚？館長砲轟，「賴清德這個狗兒子」，也不會出來跟大家講。消息只有說台灣要付多少錢，但沒提到減免多少關稅？叫賴清德、民進黨出來說明。館長痛罵，12兆可以解決台灣多少問題？「你X的跪了？你不是跪了，你是趴下，趴在那裡！」美國到底把台灣人當作是什麼東西在搶？這種條件，賴清德也敢答應？館長痛批，中華民國史上最爛領導人、最噁心的執政團隊，然後要用什麼洗台灣人的腦？抗中保台、美國會保護我們！台灣有事，就是日本有事，台灣好新聞 ・ 2 小時前