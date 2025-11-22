紙板鋪地激戰！嘉義娃娃機店內上演活春宮 情侶下場曝光

社會中心／陳韋劭報導

情侶在娃娃機店內嘿咻。（示意圖／翻攝自pixabay）

嘉義縣民雄鄉一家夾娃娃機店日前上演活春宮，江姓男子及其林姓女友因一時性起，趁深夜無人之際，拿紙板鋪在娃娃機店內地面脫衣嘿咻。警方循線找到江男法辦。嘉義地方法院依犯公然猥褻罪，判罰林男2000元，得易服勞役。林女未到案被通緝，她於近日被捕，法院依共同犯公然猥褻罪，處2000元罰金，得服勞役。

判決指出，2024年6月18日凌晨，江姓男子與其林姓女友在嘉義縣民雄鄉一家娃娃機店內，基於公然為猥褻犯意，2人從附近找來一張紙板後，一同脫去衣物，在店內地板上發生性關係，過程中男子還不時張望，完事後匆匆離開店家。

廣告 廣告

娃娃機店的監視器拍下2人行為，員警進行網路巡邏時，從網路貼文、監視器截圖照片，發現2人涉及公然猥褻罪嫌，循線追查男女身分後，分別通知到案說明，江男坦承犯行，林女未到案遭通緝。檢方偵查終結，聲請簡易判決處刑。

嘉義地院審理後，認為被告在該處公然性交，不僅破壞社會秩序及善良風俗，亦缺乏自重及尊重他人的觀念，實屬不該，審酌被告智識程度，家庭經濟狀況、職業及領有身心障礙證明等一切情狀，依犯公然猥褻罪，判罰林男2000元，得易服勞役。

林女未到案被通緝，近日被警方逮捕歸案，法官認為她在娃娃機店內與江男公然性交，依共同犯公然猥褻罪，處2千元罰金，得服勞役。可上訴。

更多三立新聞網報導

「熊出沒」取消出團！網購日本旅遊集體被詐 前議員也受害

宜蘭小黃、轎車相撞墜水田 駕駛乘客4傷送醫！瞬撞影片曝光

話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了這件事

「仙塔律師」涉洗錢、洩密！開庭反控檢疲勞訊問 聲請勘驗偵查光碟

