《紙獅啟舞．武藝承光》百年武術器械展 盛大開幕 展出者顏敏川獻藝

《紙獅啟舞．武藝承光──百年武術器械展》在港區藝術中心展出，展出者顏敏川精采演出象徵陰陽相生、變化靈動的「八卦飛龍鞭」及武術，更成為全場矚目焦點。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

《紙獅啟舞．武藝承光──百年武術器械展》十日至二月一日在港區藝術中心展出，十日下午二時盛大開幕，現場除了展覽出《百年武術器械及紙糊手工獅頭》以外，展出者顏敏川精采演出象徵陰陽相生、變化靈動的「八卦飛龍鞭」及武術，更成為全場矚目焦點。

《紙獅啟舞．武藝承光──百年武術器械展》，在港區藝術中心展出百年武術器械。（記者陳金龍攝）

《紙獅啟舞．武藝承光──百年武術器械展》開幕式十日下午二時在港區藝術中心盛大開幕，梧棲區長溫國宏與現場貴賓一同見證跨越百年的文化傳承，溫國宏表示，展出者顏敏川精采演出，再次呈現精采中華傳統功夫，給觀眾帶來不凡的視覺享受，讓更多不同族裔民眾了解中華武術，鼓勵大家學習傳統功夫強身健體保平安。

《紙獅啟舞．武藝承光──百年武術器械展》在港區藝術中心展出，《百年武術器械及紙糊手工獅頭》。（記者陳金龍攝）

《紙獅啟舞．武藝承光──百年武術器械展》以清水集英堂武館的發展為主線，呈現自清朝武師落腳清水以來跨越百年的武術傳承。展覽精選百年兵器、紙獅與完整的「十八般武藝」器械，從長兵、短兵到軟兵與暗器，展現古代武人的技藝與文化智慧。其中「八卦飛龍鞭」以靈動變化象徵陰陽相生的武學哲理，更為全場焦點。

《紙獅啟舞．武藝承光──百年武術器械展》在港區藝術中心盛大開幕，梧棲區長溫國宏與現場貴賓一同見證跨越百年的文化傳承。（記者陳金龍攝）

展出者顏敏川承襲祖父顏秋南與父親的家學，自幼在嚴格訓練下習武；父親過世後，他仍持續收藏器械、未曾離開武術。後拜名將鐘金水為師，專研飛龍鞭並屢獲佳績。此次展出的文物與兵器，既是清水武術的見證，也是他延續家族使命、讓武藝再度發光的心意與承諾。