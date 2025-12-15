紙筆考退場、營隊上場 台中私中招生「前哨戰」提前開打

台中市15所私中自112學年起廢除紙筆入學考，改辦營隊等方式進行多元入學。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市15所私中自112學年起廢除紙筆入學考，改採多元入學，從10月起陸續舉辦圓夢營、探索營，寒假冬令營，作為考招的前哨戰，12月「營隊爆發期」，衛道中學、曉明女中、明道中學等「衛曉明」等3所私校，分別舉辦圓夢營、小百合營和MIB冬令營，還會在營隊中給予學生分成績等第，被家長認為是入學時重要的採計標準。

台中知名私校早期各校以紙筆測驗招生，被認為升私中小聯考，多次引發教育部、民代關注，隨著108課綱上路強調素養學習，學習歷程檔案、自主、跨領域學習變得重要，中部私中廢除紙筆考試轉型多元入學。

廣告 廣告

教育界人士指出，國中讀私中多傾向直升高中，若高中成績在全校前段，繁星申請入學相對有利；108課綱強調自主學習，中部私校一起廢紙筆測驗，以營隊作為招生前哨戰，從小六生「選擇營隊」，等於開始培養學習自主精神，營隊能呈現學校特色，是家長選校的觀察指標。

衛道中學今年12月舉辦「迎向衛來圓夢營」，安排6梯次營隊的多元課程體驗、多元闖關；曉明女中入學則以「資料審查」為主，並參考「小百合營」活動表現；明道中學MIB冬令營，營隊中有STEAM闖關等活動，活動中的特殊表現都是參採內容。3所學校營隊都要收費。

常春藤中學「熊愛常中探索營」10月起每周舉辦，校方規劃到明年1月開放多梯次、上下午場，讓小六生提前探索；常春藤中學高中校長沈樹林說，營隊讓小六生實境感受國際移動力，還有樂高Let’s go，透過主題任務學習，提早熟悉學校課程與環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

2樓開趴超瞎理由要求1樓炸雞店分潤 大學生被罵翻向老闆道歉了！

