「紙芝居說稅好好玩」 紅豆冰哥哥蚵寮國小開講

蚵寮國小四年級三個班、共八十位小朋友，一日在學務處的安排下，一起上了一堂特別、具有異國風味的「稅務知識」故事課；高雄市稅捐稽徵處特別委託紅豆冰哥哥以紙芝居結合繪本《咩咩餐廳》，用生動逗趣的說故事方式，把看似生硬的稅務觀念，轉化成貼近生活的情境，讓孩子在笑聲中學習理財概念與公民責任。(見圖)

蚵寮國小今(二)日說明，紅豆冰哥哥以幽默風趣的說故事節奏，引導孩子思考：發票與繳稅為什麼重要？社會上那些看不見，卻天天守護我們生活的公共服務，如何和「稅」緊緊相連？在一問一答、舉手互動與紙芝居抽換圖卡的驚喜中，孩子們不只聽故事，更學會從小關心公共議題、培養基礎的理財觀念與社會公益的敏感度。

蚵寮國小方珮玲校長表示，該活動感謝稅捐處的支持與贊助，讓學校得以以輕鬆、有趣、又具教育意義的方式，帶動孩子對「稅收從哪裡來、運用到哪裡去」的初步認識，讓孩子明白每一分稅收，都是在為公共建設與社會服務盡一份心力，也是公民共同的責任與義務。

這次活動的順利舉行，要特別感謝學務處張中原主任的細心規劃與聯繫，以及第一線老師們在課堂中的陪伴與引導；也再次向稅捐處表達誠摯的謝意，期待未來能有更多這樣兼具趣味與素養的主題課程，讓蚵寮的孩子在故事裡長知識、在學習中成為有行動力的小小公民。