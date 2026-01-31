紙藝互動暖心相伴 新北替代役青年陪長者迎春納福

【記者葉柏成/新北報導】新北市政府民政局、深坑區公所攜手社團法人臺灣通用無障礙生活扶助協會，今（31）日前往深坑區健順安養中心辦理「寒冬送暖」公益服務活動，陪伴長者與身心障礙朋友迎接新春到來，讓安養中心洋溢著熱鬧與溫馨。民政局長林耀長表示，市府將持續結合替代役制度與民間團體的專業能量，鼓勵替代役及備役役男投入多元公益服務，透過公私協力推動世代共融與友善社會，讓公共服務的溫暖持續在地方扎根、向外擴散。

林耀長表示，新北市替代役役男與退伍備役青年，平時即長期投入各項公益服務，無論在重大災害或社會需要的第一線，總能看見他們迅速投入支援的身影。此次透過實際走入照護機構、陪伴長者與身心障礙朋友，展現替代役制度在日常公益與公共支援之間的行動力與彈性，具體實踐「役畢不退場、服務不間斷」的精神。

《圖說》役男們透過帶動唱等活動與長輩們一起動動身、動動腦、也動動心。〈民政局提供〉

他指出，活動採「一對一陪伴」方式，由現役替代役役男、新北市替代役編管中心備役青年及臺扶會志工，細心陪伴長者完成春聯書寫與摺紙創作，讓每一位參與者都能獲得適切協助與關懷。臺扶會也貼心規劃交通接送與陪伴安排，結合青年志工的力量，讓長者與身心障礙朋友能安心參與，落實無障礙生活與社會融合的理念。

參與服務的羅姓役男分享，為了能在活動中好好陪伴長輩，事前特地在家反覆練習摺紙技巧，實際互動時，看見長者專注創作、露出滿足笑容，讓他深刻感受到陪伴的力量，也體會到公益服務帶來的真實溫暖。

《圖說》折紙祝福活動採取「一對一陪伴」方式，讓每位參與者皆能獲得適切協助與關懷。〈民政局提供〉

退伍屆滿6年的替代役備役鍾姓役男表示，出社會後忙於工作與家庭，能在春節前夕重返公益服務現場格外珍貴。透過與長者的互動交流，不僅付出時間與心力，也在陪伴中獲得感動與力量，再次感受到服務社會的初心。