紙藝創作~夢幻耶誕活動 11/22社教館登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】為迎接耶誕節的到來，高雄市立社會教育館11月22日於該館中庭舉辦「紙藝創作~夢幻耶誕」活動，吸引超過100多位親子熱情參與，透過紙材的巧思運用與創意設計，大小朋友共同完成獨一無二的耶誕手作作品，為冬日增添滿滿幸福感。



該場活動以「夢幻耶誕」為主題，主辦單位邀請手創藝術界有著豐富教學經驗的林靜儷老師蒞臨指導，林老師鼓勵親子用自己的巧手和奇思妙想為「紙」賦予生命…，可以透過基本技法，摺、剪、彎曲和黏貼等多元手作方式，就能呈現不同的形狀(如立體面、柱狀等)。聽完林老師講解之後，現場的大、小朋友們很認真的依照老師所教之方式開始腦力激盪，手腦並用按部就班施作，只見親子們時而通力合作、時而各自分工創作，看著家長與孩子們同心協力，場面非常溫馨，活動在林靜儷老師的活潑教學及志工夥伴們的熱心協助之下，各式各樣由親子創作獨一無二的「聖誕樹」造型相繼誕生，而「紙藝創作~夢幻耶誕」活動，也在一陣陣歡笑聲中圓滿落幕。

主辦單位社教館館長黃昭誌表示，歡迎各位大小朋友參與親子活動，我們感謝公益信託巴巴慈善基金贊助經費希望透過紙藝創作活動，讓親子在動手共創的過程中感受節慶的喜悅，同時提升孩子的美感與創造力。「陪伴能凝聚親子情感；看到每位家長與孩子一起完成作品，就是最美的耶誕禮物。」（圖／記者王雯玲翻攝）