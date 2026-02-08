紙袋捨不得丟竟讓家變蟑螂窩！整理師教斷捨離留「這3類」就夠

不少人逛街購物、買完精品後，看到設計精美、質感滿分又看起來「很耐用」的紙袋，總忍不住順手留下。它們不只承載著當下的美好回憶，未來送禮、外出裝東西似乎也派得上用場。然而，抱著「留著以備不時之需」的心態，家中某個角落很可能早已悄悄堆滿紙袋，不但容易發霉，還可能成為蟑螂的溫床！這些紙袋到底該不該清？想留又該怎麼保存，才不會變成居家隱憂？紙袋為何越留越多？背後其實有原因

從居家環境角度來看，紙袋其實並不適合長期大量堆放。環境部過去曾提醒，蟑螂偏好溫暖、潮濕且有縫隙的環境，堆積的紙類、紙箱與雜物，正好提供藏身空間。加上紙製品本身容易吸濕，一旦環境濕度偏高，就可能出現發霉或產生異味。如果紙袋已多到影響櫃子使用，甚至開始出現氣味或蟲害，其實就是整理訊號，該重新檢視是否真的需要全部留下。

紙袋為何越留越多？每個人的原因可能大不相同，而這些心理因素都是讓人難割捨的重要原因。整理師廖心筠於臉書專頁分享觀察，紙袋之所以被留下來，通常有兩個原因：

一是覺得「之後送禮或裝東西可能會用到」。

二是紙袋本身帶有紀念性，例如重要禮物、第一次購物，或承載某段回憶。

因此，她在協助整理時，並不會一開始就要求全部丟掉，而是先讓人看清楚，自己真正想留下的是哪些。

整理師教1招「紙袋整理術」：這些紙袋可以留

那麼，紙袋到底該怎麼整理，才不會越整理越糾結？廖心筠分享，她最常用的方法其實很簡單，就是先挑出自己「最想留的」。具體做法可分為三步驟：

先將所有紙袋集中在一起。 挑出自己最喜歡、品質最好、確定會再利用的紙袋。 剩下的再依用途分類，或直接評估是否真的還有保留必要。

當這一批「真正想留的紙袋」被集中後，其餘紙袋往往就顯得沒那麼重要，許多人在分類過程中，也會更快做出取捨，決定哪些可以直接處理掉。

廖心筠分享實務經驗，她沒有一開始就要求對方捨棄紙袋，而是先請對方從大量紙袋中，挑出自己心目中「最好的」。對方很快給出答案，香奈兒、LV、愛馬仕等精品品牌紙袋，因為質感佳、設計美，也最容易被留下。

接著，再將把手容易破損的咖啡紙袋、速食店紙袋，以及外觀較舊的紙袋另成一區，並引導對方依用途分類，包括「有特色、要做成作品的」、「品質好、送禮用的」、「簡單好用、請助理拿東西用的」，以及「平常裝雜物、不心疼的」。

分類到一半，當事人看著手邊一疊精緻紙袋，再對照旁邊那堆「破舊」的紙袋，當場果斷表示：「那這些我都不要了。」沒有猶豫、沒有糾結，一句話清空。原來，當人先看清楚自己真正想留下的是什麼，捨棄就會變得自然而然，這樣的整理方式，比起強迫丟東西，更容易讓人做出心甘情願的選擇。

紙袋怎麼保存？整理師曝3關鍵，不要紙袋回收重獲新生

廖心筠也提醒，紙袋若確定要留下，保存方式一定要調整。紙袋不適合直接堆放在地板或潮濕角落，建議注意以下幾點：

放在乾燥、通風的地方，避免吸濕。 定期檢查是否出現發霉、異味或蟲害。 若數量不多，可改用防潮收納箱保存，降低環境風險。

至於已不再需要的紙袋，也不必只能丟棄，許多賣場或通路設有紙袋、環保袋回收或分享機制，讓有需要的人自由取用。當紙袋有機會再次被利用，也等於替它們開啟了「第二人生」。



