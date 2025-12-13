紙袋裝「70萬現金」遭攔 駕駛控警「鑽車內翻找」

台北市 / 綜合報導

11日上午11點，保大員警在台北市士林區中正路執行臨檢勤務。見一台白色轎車內有不少菸頭殘渣，還用紙袋裝著70萬現金，對駕駛進行毒測，測出陰性後也立即將人放行。但事後駕駛將影片PO網，指控員警度不佳還隨意上車搜索，對此警方表示，包包及紙袋都是駕駛主動打開給檢查，進入車內前也有得到同意，執法過程和平，沒有不當。

駕駛VS.員警說：「喂，我說看，目視，然後你要把我的車，對啊，對對對...。」白色轎車車門大開，駕駛跟員警你一句我一句，駕駛VS.員警說：「錢都是你本人的嗎，公司的，是公司的，對，需要幫你護鈔嗎，因為錢有點多，不用，喔好，不用不用，70萬而已好不好。」

面對員警不斷提問，駕駛開始感到不耐煩，但要毒測也是沒在怕，駕駛VS.員警說：「趕快驗一驗我還要收車，喔，好不好，這個你知道嗎，我只是覺得很累，我沒關係反正你就驗，好不好。」

記者羅立安說：「駕駛當時就是在這個路口遭到攔檢，沒想到事後將影片PO上網，指控員警的態度不佳，還隨意上車搜索。」駕駛當 時 就是在這個路口遭到攔查，沒想到事後卻將影片PO上網，指控員警不僅態度不佳，還隨意上車搜索。

事發就在台北市士林區中正路，11日上午11點，員警在路口進行例行攔檢，被攔下 的 這台車內，除了有不少菸頭殘渣，還有紙袋裝著70萬現金，員警因此初步進行毒測，測出陰性後也將駕駛放行，駕駛VS.員警說：「有問題嗎，沒有，三條線了，不用，OKOK，好，謝謝配合，OK了吧。」

一般來說，員警沒有搜索票不能強制執行， 須 經檢察官同意才能進行搜索，至於這次事件警方表示，紙袋跟包包都是駕駛主動打開，上車搜查看前也有經過同意。

保安大隊第一中隊隊長汪鳳儀說：「發現駕駛攜帶大量現金，因此詢問用途，並檢查可疑物品，駕駛亦能主動配合檢查，提供紙袋內物品供員警查看，過程和平。」警方理解臨檢占用民眾時間，會引起不滿，未來會精進執法技巧，避免同樣的誤會再次發生。

