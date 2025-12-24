紙風車兒童藝術工程20周年特別演出 將感動傳遞下去

深受小朋友喜愛的「紙風車368兒童藝術工程」演出將邁入20年，並將於明年(2026年)1月24日在北藝中心舉行特別演出，其中還包括由金馬獎紀錄片導演楊力州製作的紀錄片首映。紙風車劇團今日(24日)特別舉行宣告記者會，希望喜歡紙風車的大小朋友能在明年一起回劇場看紙風車這20年來的故事，也把這份感動繼續傳遞下去。

「紙風車368兒童藝術工程」從2006年底啟動至今，已經走遍全台灣368個鄉鎮兩輪，19年來累積超過812場演出，167萬名觀眾及19萬筆捐款支持，這些數字背後是無數劇場工作者的努力，也是許多台灣孩子們的共同記憶，因此紙風車文教基金會邀請金馬獎最佳紀錄片導演楊力州拍攝製作368工程紀錄片。

不過這個紀錄片拍攝過程中，歷經新冠疫情，還有紙風車倉庫火災，但也給導演更多籌備時間。楊力州表示，他隨著劇團走到偏鄉、走到離島，散場時聽到小朋友問下次何時要再來，讓他知道藝術已經在孩子心中發芽，令人感動。他說：『(原音) 在紙風車表演現場，小朋友是會問，你們甚麼時候要再來?再見跟再來是不一樣感覺的，再見就是一場活動結束我們就再見，可當一個小孩說你們甚麼時候再來，這句話是個期盼，對紙風車而言，這句話也是一個責任。當你們甚麼時候再來這句話出現時，它不是活動，它是藝術啟蒙。』

紙風車文教基金會董事長陳進財也表示，紙風車這20年來歷經風雨但感謝各界支持。他表示，紙風車在大家努力下會繼續往下走，希望台灣的兒童們可以在歡笑中長大。

紙風車368兒童藝術工程20周年特別演出，將由有經驗的巫頂串場，上半場會呈現368經典的唐吉軻德大戰雙頭龍，之後帶出以肢體連結世界名畫展現力與美的身體練習曲，最後以經典黑光劇場慶典的喜悅結束；而下半場則是楊力州所執導的「紙風車368兒童藝術工程紀錄片」首映，呈現紙風車台前幕後的各種故事。紙風車劇團邀請大家用一個晚上回望20年的初心，也把這份感動繼續傳遞下去。

紙風車368兒童藝術工程20周年特別演出，將於2026年1月24日下午和晚上於台北藝術表演中心-大劇院演出，自即日起於兩廳院文化生活(OPENTIX)網站售票。建議10歲以上觀賞，並可用文化幣，詳情請見368藝術工程官網查詢。(編輯：宋皖媛)



宣告記者會上有精采演出片段。 (楊雨青攝)