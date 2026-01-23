紙風車兒童藝術工程20週年 特別演出1/24登場

記者劉昕翊／臺北報導

紙風車文教基金會推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」即將屆滿20年，特別籌畫《紙風車368兒童藝術工程》20週年特別演出，將於1月24日在臺北藝術表演中心大劇院登場，結合演出及紀錄片，邀請觀眾重溫為臺灣孩子努力札根的感動與初心，更號召全民加入勸募計畫「椅子會」，期讓所有孩童都能有「椅子」坐著體會表演藝術的美好。

「368鄉鎮市區兒童藝術工程」自2006年啟動至今，累積812場演出、167萬名觀眾，與19萬筆捐款支持，帶動無數家庭接觸表演藝術，也成為這個世代臺灣孩子童年的共同記憶；為歡慶即將滿20週年，推出特別演出，民眾不僅在上半場可欣賞紙風車368巡演的經典演出，下半場則可觀賞導演楊力州歷時3年拍攝的「368紀錄片」首映，並於今（23）日舉辦彩排記者會，搶先演出精采片段，由北藝中心董事長王文儀、紙風車創辦人李永豐、紙風車文教基金會執行長張敏宜等人出席。

導演楊力州團隊陪伴紙風車一起巡迴記錄，前往新北烏來、臺南將軍、高雄六龜、花蓮、臺東、離島的金門、連江等地，紀錄368兒童藝術工程的演員、工作人員、贊助者、志工、村長、里長等為孩子無怨無悔付出的心情點滴，其中，還特別留下當時高齡94歲的臺東基督教醫院醫師譚維義，專程從美國回臺參與紙風車368第2輪臺東最終場及臺北兩廳院「永續啟航」第3輪啟動演出的珍貴畫面。

此外，紙風車新年度的勸募計畫「椅子會」緣起於1月份媽祖娘娘至紙風車舞臺前停轎，找4張椅子坐下來看紙風車排戲，團隊深受鼓舞，決定以媽祖娘娘坐過的「椅子」為發想，捐助1000元致贈吳靜吉博士《青年的四個大夢》為號召，在網路上獲得廣泛的迴響，持續邀請各界支持參與；而加入《椅子會》的民眾，除將獲得代表會員身分的「椅子會鑰匙圈」，基金會也會主動邀請參加紙風車的年度特別活動，並可預約現場專屬保留席等，期讓椅子不只是坐位，更是承載孩子歡笑、藝術與創意，以及陪伴孩子的大愛與關懷。

