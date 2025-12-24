紙風車兒藝工程20週年 劇場與紀錄片回望初心

記者黃朝琴／臺北報導

紙風車劇團「368兒童藝術工程」20週年特別演出，明年1月24日北藝中心登場，上半段演出經典片段，後半段播放導演楊力州紀錄片，劇場與紀錄片交織，邀請觀眾用一個夜晚，深情回望20年的初心，也把這份感動繼續傳遞。

紙風車團隊成立33年，2026年也是「368兒童藝術工程」20週年，紙風車劇團今（24）日宣布推出特別演出，以演出搭配紀錄片形式，由有經驗的「巫頂」串場，讓觀眾看到不同的演出。

廣告 廣告

上半場呈現經典的〈唐吉軻德〉大戰雙頭龍，再次為孩子的笑容宣示他「相信自己，堅持到底」的決心及意志；緊接著安排以肢體連結世界名畫，展現力與美的〈身體練習曲〉，讓孩子的想像力如天使羽翼般無限延伸；最後以經典黑光劇場〈慶典的喜悅〉，以獨特的螢光彩帶與神奇黑光棒，創造神奇魔法般的結束上半場演出。

下半場則是楊力州導演《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》首映，以獨特敘事與感性呈現台前幕後，影像從1960年代譚維義醫師從美國攜兒帶女來到臺灣，在屏東、臺東為當時小兒麻痺的孩子醫療的珍貴影像開場，記錄遠赴離島的演出、第二輪最後一場在高雄永安以及在國家兩廳院，近萬人在大雨中宣示啟動第三輪的演出等等。

另外，紀錄片還包括全鄉動員小額捐款促成演出的鄉民，熱心協助廣播演出訊息的里長們，協助場佈排椅子的志工們等，將小人物的身影貫穿全片，卻也表達紙風車藝術工程20年來對臺灣所有孩子、家庭的意義，所有參與者、付出者的價值及感動。

紙風車劇團今（24）日宣布推出「368兒童藝術工程」20週年特別演出，演出搭配紀錄片，深情回望20年的初心，也把感動繼續傳遞。（紙風車劇團提供）

經典〈唐吉軻德〉現場演出，唐吉軻德遭遇雷火阻礙。（紙風車劇團提供）

經典〈唐吉軻德〉現場演出，唐吉軻德遭遇雷火阻礙。（紙風車劇團提供）

經典〈唐吉軻德〉現場演出，時間老人出場。（紙風車劇團提供）