紙風車創紀錄！首次北中南三地同日開演 近萬名觀眾週末熱情響應

「紙風車劇團」昨（8日）創下紀錄，首次於北、中、南三地同日登場。（翻攝自臉書）

台灣知名兒童劇團「紙風車劇團」昨（8日）創下紀錄，首次於北、中、南三地同日登場，分別在桃園、高雄與苗栗同步演出，吸引近萬名觀眾到場同樂。團隊成員感性表示，感謝大家在週末走出家門，一起用笑聲與掌聲支持台灣的兒童藝術。

桃園虎頭山熱鬧登場 虎克船長草地慶生

小超人在台下認真欣賞演出。（翻攝自臉書）

紙風車與明基基金會合作，在桃園虎頭山大地藝術節舉辦演出。劇中角色「虎克船長」迎來生日，與觀眾在青青草地上玩起波浪舞，現場洋溢節慶氛圍。活動結合綠植藝術市集與環保主題，劇團也透過角色「蕃薯國王」提醒觀眾珍惜地球，守護自然生態。本場最受矚目的「小貴客」是一位在台下仰望舞台、充滿好奇的小超人。

高雄科工館人氣爆棚 寶莉生日笑聲不斷

在高雄國立科學工藝博物館登場的《寶莉回家》同樣座無虛席，恰巧主角「寶莉」生日，劇中「寶爸」一度忘記女兒，引發台下孩童熱情提醒：「寶莉在桐花島回不來，快去幫她！」讓全場笑聲連連。劇團也笑說：「明天寶莉會再過一次生日，讓寶爸有機會將功贖罪！」本場「小貴客」則被戲稱為「迷你寶莉颱風」，象徵熱烈的觀眾反應。

苗栗造橋觀眾爆滿 愛麗pu連結全場

紙風車藝術卡車與臺灣特技團在苗栗造橋開演《愛麗pu與雪之女王》，雖是狹長地形，但現場觀眾從橋頭排到橋尾，熱情超出預期。演出最後「雪之女王」回歸的橋段引爆全場尖叫，氣氛熱烈。劇團感性表示，藝術卡車成功把整座小鎮串聯起來，讓夜晚充滿驚喜與感動。本場「小貴客」是活力滿滿的「迷你五彩愛麗pu」。

高雄場續演《寶莉回家》

紙風車劇團將於今（9日）晚間6時30分在高雄科工館南館多功能度量衡廣場再度上演《寶莉回家》，觀眾席於6時開放入座。主辦單位包括國立科學工藝博物館及高雄市政府經濟發展局。劇團呼籲大小朋友別錯過這場融合故事、音樂與夢想的藝術饗宴。

