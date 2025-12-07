紙風車劇團今北高兩地開演！ 《武松打虎》《寶莉回家》接力登場

紙風車劇團今（7）日則將分別在臺北大安森林公園與高雄橋頭接力演出兩齣不同劇目，讓更多孩子能近距離接觸表演藝術。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團深耕兒童劇場逾30年，持續以母語、在地文化與環境議題作為創作核心。昨（6）日劇團走進大直高中，以代表作品《台灣幻想曲》帶來本市第五場壓軸演出；今（7）日則將分別在臺北大安森林公園與高雄橋頭接力演出兩齣不同劇目，讓更多孩子能近距離接觸表演藝術。

對孩子來說，與身旁陌生小朋友一同大笑的記憶往往比劇情更深刻。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團在社群平台分享，有大學生表示「巫頂這個演員好厲害，怎麼會過了十年都長一樣，不可思議？！」，但其實巫頂是經過許多演員迭代的；由此可見，孩子們對劇場裡留下的特別印象，往往是舞台落下的金粉、四散的冷煙霧，或是與身旁陌生小朋友一同大笑的片刻，這些記憶往往比劇情更深刻。

小朋友看到歌仔戲演員裙底下的戲曲高鞋，驚訝的說也太高了吧！（紙風車劇團提供）

同時，紙風車劇團也在南投松柏嶺受天宮兒童歌仔戲體驗活動，從化妝到穿上戲服全數免費，希望讓更多孩子有機會接觸傳統戲曲。許多小朋友第一次化上舞台妝、穿上戲服時興奮不已，劇團表示，或許小朋友不會記住劇情細節，但「曾穿過和演員一樣的衣服」，知道演員在台上唱的叫做「歌仔戲」，就已經足夠了。

紙風車指出，臺灣各地贊助者長期支持「紙風車368藝術工程」及反毒計畫，是劇團能持續巡演的關鍵，呼籲民眾對與各方共同守護臺灣孩子的文化視野。

紙風車劇團今日2場公開演出

114/12/7(日) 16:00

紙風車劇團【武松打虎】

地點：臺北大安森林公園露天音樂台(臺北市大安區新生南路二段1號)

主辦單位：臺灣集中保管結算所

114/12/7(日) 17:00

紙風車劇團【寶莉回家】

地點：高雄芋寮壽生廟(高雄市橋頭區里芋林路壽生巷22號)

主辦單位：立法委員邱志偉服務處

