紙風車劇團以台語說故事 「順風耳的新香爐」傳遞在地文化情感
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】紙風車劇團昨（7）日晚間在東石國中帶來「順風耳的新香爐」台語版演出，劇中以媽祖護法「順風耳」為主角，結合台灣在地信仰情感，用熟悉台語說故事，尾聲更出現千里眼與順風耳的巨型人偶，精彩演出讓大小朋友目不轉睛，大獲好評。嘉義縣長翁章梁表示，全場表演皆用台語演出，讓孩子更親近台語文化，看見許多父母幫忙翻譯台詞給小朋友聽，場面十分趣味。
▲紙風車劇團精彩演出讓大小朋友目不轉睛，大獲好評。
「順風耳的新香爐」改編自台灣兒童文學作家李潼的經典小說，紙風車透過劇場演繹向文學前輩致敬，也讓新世代孩子親近在地文學。
故事敘述媽祖身邊的護法「順風耳」跟隨媽祖接受眾人祈求，自己也開始想追求專屬自己的香爐，在一次任務失敗後離開媽祖廟，踏上找香爐的旅程；途中遇見無法說話卻樂觀開朗的女孩「阿惠」、咕咕雞及小松鼠，透過與旅程夥伴的相處，過程也遇到挫折與失敗，讓順風耳重新學會「愛與付出」的意義，最終獲得媽祖娘娘的肯定，讓順風耳重回媽祖身邊。
紙風車劇團表示，感謝文化部致力推動「國家語言整體發展方案」，紙風車也推出「順風耳的新香爐」台語版，透過幽默逗趣戲劇，讓台語能潛移默化進入孩子們的生活中，陸續在彰化、台北、臺南、屏東演出，台語版的歌曲及台詞演出別有韻味，獲得超過15000位觀眾熱烈迴響。
翁章梁表示，國語就讓學校教，台語要靠大人教，台語蘊含文化跟祖先流傳的智慧，歡迎大人在家跟小朋友說台語，讓孩子在生活中學台語。
