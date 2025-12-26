紙風車劇團安平登場 加強警力

警方除針對活動現場周邊加強疏導與管制外，也增派保大霹靂警力加強安全維護工作。

(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

行政院客委會攜手知名「紙風車劇團」帶來客家親子劇《燈怪》，訂本月廿六日至廿八日連三天，在安平安億路外停車場盛大開演。轄區警四分局預計現場將湧入大量親子人潮，也全面啟動交通疏導及相關管制措施，因應近期重大治安事件，現場將增派保大警力加強維安。

客家親子劇《燈怪》，以客語為主，講述陸地瓜族與海洋燈族合作，圍繞來自海底的神祕巨獸燈怪展開的奇幻故事，打造融合科技、大型人偶與客家文化的視覺盛宴，宏揚客家「敬天惜物、尊重自然」的核心精神，展現關懷環境、珍惜資源的核心價值，讓親子共同感受客家語言與藝術魅力。

廣告 廣告

警四分局表示，因應演出可能出現的交通壅塞，建議前往觀賞的大小市民，可以優先選擇大眾交通運輸工具前往。警四分局將與交通局即時監控路況，針對安億路口等沿線重要路段部署警力與義交，確保行車動線順暢。駕駛汽機車前往市民可多加利用運河路、平豐路、港濱停車場及皇龍臨時停車場；安億停車場北側空地、南側道路等活動臨時機車停放區。

因應日前北捷的隨機攻擊，警方也將加強防範突發治安事件，增派保大霹靂警力加強安全維護工作，同時也將透過遠端監視器即時監控，會同主辦單位及民力建立聯防機制，進行複式布署。場內亦設有機動派出所，即時提供協助。