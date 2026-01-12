紙風車劇團演出「巫頂環遊世界」 2千位父母子女一起欣賞





立法委員蔡其昌創辦的「幸福親子藝文季」，昨晚由紙風車劇團在台中市外埔夜市演出（巫頂環遊世界），雖然夜晚寒風冷颼颼，但仍擋不住二千餘位父母子女一起前來欣賞，演藝精彩，在歡笑與掌聲中度過溫馨夜晚。

紙風車劇團（巫頂環遊世界）在台中市外埔夜市演出前，由立委蔡其昌主持開幕、立委何欣純、台中市議員施志昌到場與民眾一起看表演，同時向民眾問候，表示這有水準的藝團深受小朋友們所喜愛，每次演出時，不少父母都會帶子女一起前來欣賞，今晚雖然氣候寒冷，但仍吸引二千多位親子家庭到場欣賞，共度一個溫馨夜晚。

蔡其昌表示，他創辦幸福親子藝文季已邁入第十一年來，活動走遍海線地區的校園、社區與廟口廣場，每年邀請國家級兒童劇團紙風車演出，透過戲劇故事與互動表演，陪伴親子共享藝文時光，為許多家庭留下跨世代的美好回憶。

蔡立委成立幸福親子藝文季，是對台中海線地區藝文教育資源相對不足的關注，希望孩子不因地理位置而與藝術產生距離，讓表演藝術走進社區與家庭生活，讓台中市各區成為最幸福宜居的區域。

