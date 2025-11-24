紙風車劇團「台灣幻想曲」朴子市公所前登場

(記者廖建智嘉縣報導)

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」一連2天在嘉義縣開演，23日晚間在朴子市公所前演出「台灣幻想曲」，縣長翁章梁連2日到場，與大小朋友一起隨著紙風車有靈魂的戲劇表演撼動心靈。



翁章梁感謝台北南德扶輪社等8個扶輪社及各界善心人士攜手贊助支持，並親自頒贈感謝狀，10年前朴子市也是由南德扶輪社贊助演出，10年後再次回到朴子，陳茂仁董事長分享，紙風車在全國368個鄉鎮演出，縮小欣賞文化藝術的間隔，每次看到小朋友的燦爛笑容，就覺得非常值得。



紙風車表示，368藝術工程自2006年啟動，目標是讓全台368個鄉鎮市區的孩子都能免費欣賞屬於自己的一場藝術演出，2024年邁入第三輪巡演，更加入環境教育、社會共好與藝術永續等理念，累積已陪伴超過百萬名觀眾。



翁章梁說，紙風車真的帶給孩子們很多歡笑，表演段落串聯起強大的藝術能量，舞蹈、戲劇充滿著視聽覺強大的律動及衝擊性，還有感性的淚水，一次品嘗滿足不同口味的故事，絕對是一場豐盛的饗宴，甚至有孩子看到都背得出台詞，可見其巨大的影響力。